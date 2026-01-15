حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة
الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بليلة الإسراء والمعراج
حوادث

حقيقة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

رامي المهدي

في لحظة عابرة داخل أتوبيس مزدحم، تحولت رحلة عادية إلى كابوس ثقيل على قلب عامل  يعمل بمحل صاغة، لم يكن يدري أن دقائق الغفلة ستكلفه ضياع حصيلة عمر كامل.

بين زحام الركاب وصخب المحطة، امتدت يد خفية لتنتزع حقيبة سفر لم تكن تحمل ملابس، بل كانت تضم بداخلها مبلغًا ماليًا ضخمًا يقدر بـ 8 ملايين جنيه.
 

القصة بدأت حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من عامل صاغة، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، أفاد بتعرضه لسرقة حقيبته أثناء استقلاله أتوبيس من إحدى المحطات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

لم يكن البلاغ مجرد رقم في دفتر الأحوال، بل صرخة إنسان فقد أمانه قبل أن يفقد ماله، على الفور، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وبفحص خط سير الأتوبيس ومراجعة المعلومات، تمكنت من تحديد هوية المتهم الرئيسي، وهو سائق بإحدى شركات النقل، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الجيزة.  

ومع تضييق الخناق عليه، انهارت محاولات الإنكار سريعًا، وخلال مواجهته، اعترف السائق بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته وعامل آخر بذات الشركة، مستغلين طبيعة عمله وسهولة تحركه بين المحطات لتنفيذ الجريمة دون إثارة الشبهات. 

 وبإرشاد المتهمين، نجحت القوات في ضبط كامل المبلغ المالي المستولى عليه، ليعود الأمل مجددًا إلى قلب المجني عليه.

انتهت القصة باستعادة المال، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة وتقديم المتهمين للعدالة.

تلك الحكاية بدات، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق بإحدى شركات النقل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بسرقة حقيبة سفر بداخلها مبلغ 8 مليون جنيه من (عامل بمحل صاغة – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) حال إستقلاله أتوبيس من إحدى المحطات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (زوجته وعامل بذات الشركة التى يعمل بها الأول "تم ضبطهما") وتم بإرشادهم ضبط المبلغ المالى المستولى عليه.
 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

