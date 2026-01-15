حقيبة العمر تعود لأصحابها.. حكاية الاستيلاء على 8 ملايين جنيه داخل أتوبيس بالقاهرة

في لحظة عابرة داخل أتوبيس مزدحم، تحولت رحلة عادية إلى كابوس ثقيل على قلب عامل يعمل بمحل صاغة، لم يكن يدري أن دقائق الغفلة ستكلفه ضياع حصيلة عمر كامل.

بين زحام الركاب وصخب المحطة، امتدت يد خفية لتنتزع حقيبة سفر لم تكن تحمل ملابس، بل كانت تضم بداخلها مبلغًا ماليًا ضخمًا يقدر بـ 8 ملايين جنيه.



القصة بدأت حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من عامل صاغة، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، أفاد بتعرضه لسرقة حقيبته أثناء استقلاله أتوبيس من إحدى المحطات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان.

لم يكن البلاغ مجرد رقم في دفتر الأحوال، بل صرخة إنسان فقد أمانه قبل أن يفقد ماله، على الفور، كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها، وبفحص خط سير الأتوبيس ومراجعة المعلومات، تمكنت من تحديد هوية المتهم الرئيسي، وهو سائق بإحدى شركات النقل، له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة الجيزة.

ومع تضييق الخناق عليه، انهارت محاولات الإنكار سريعًا، وخلال مواجهته، اعترف السائق بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته وعامل آخر بذات الشركة، مستغلين طبيعة عمله وسهولة تحركه بين المحطات لتنفيذ الجريمة دون إثارة الشبهات.

وبإرشاد المتهمين، نجحت القوات في ضبط كامل المبلغ المالي المستولى عليه، ليعود الأمل مجددًا إلى قلب المجني عليه.

انتهت القصة باستعادة المال، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة كاملة وتقديم المتهمين للعدالة.

