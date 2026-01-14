توصيلة فتاة بـ توك توك توقع سائق في جريمة هتك عـ.رضه وسرقته

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، 3 متهمين، بينهم فتاة، إلى محكمة الجنايات بتهمة سرقة مواطن وهتك عرضه بالقوة، في حادث مؤلم وقع في منطقة عين شمس بالقاهرة ، واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليه.

أقوال المجني عليه

شهد المجني عليه الأول بقيام المتهمين باختطافه بطريق التحايل، وشرح تفصيلات بامتهانه لمهنة سائق دراجة نارية ثلاثية الإطارات ) توك توك ( وقبل الواقعة استوقفته المتهمة الثانية لتوصيلها إلى إحدى الأماكن - حددها - إلا أنها لم تعطيه أجره نظير ذلك وطلبت منه توصيلها الوجهة أخري في اليوم التالي ووعدته باعطاء كامل الأجر واستمرت تلك العلاقة فيما بينهما حتى هاتفته يوم الواقعة وطلبت منه القدوم المسكنها الكائن بشارع مسجد التوحيد دائرة قسم عين شمس لإعطائه ومبلغ مالي قيمة أجره عن رحلات لعدة وجهات كانت قد انتقلت فيها بواسطة مركبته في أيام سابقة فامتثل لذلك، وما إن دلف للمسكن حتي باغته المتهم في وجهه وعاجله المتهم الثالث الثانية بإشهاره سلاحا ناريا مذخرا - فرد خرطوش ضبط مطواه - ضبط - وأحضرت الثانية . - عصا خشبية لم تضبط وتمالوا عليه جميعا وأوسعوه ضربا محدثين ما به من إصابات موصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.

وأضاف بقيام المتهمين بهتك عرضه بالقوة والتهديد بأن أرغموه على نزع ملابسه ثم حسر الأول عنه سرواله فاطلعوا على عوراته ثم أسجاه المتهم الأول على بطنه و جثم عليه معتليا اياه بمتن جسده بينما كان المتهمين يلتقطوا له صورا ومقاطع مرئية حال هتكهم لعرضه و احتجازهم له مدة من الزمن جاوزت اثنتي عشر ساعة ثم سرقوا منه عنوة حافظة نقود ومبلغ ثلاثمائة وخمسين جنية وخاتمي فضة وملابس ولم يكفهم كل ما أتاه المتهمين بل أكرهوه على التوقيع بالإمضاء والبصم على سندات مثبتة لدين وهي

عدد ثلاث عشر إيصال أمانة رغما عنه باشهاره سلاحا أبيض

وبحسب التحقيقات، استدرجت المتهمة الثانية المجني عليه إلى مسكنها بعد اتفاق بينهما على تسوية مالية وعند وصوله، فوجئ المجني عليه بتعرضه للتهديد من قبل المتهم الأول، زوج الفتاة، الذي أشهر سلاحًا ناريًا في وجهه، بينما قام المتهم الثالث بإشهار سلاح أبيض (مطواة). كما استخدمت المتهمة الأولى عصا خشبية للسيطرة عليه.

وفي تفاصيل الجريمة، أُجبر المجني عليه على نزع ملابسه، وتعرض للاعتداء الجنسي تحت تهديد السلاح، بينما صور المتهمون الجريمة بهواتفهم المحمولة. كما هددوه بنشر الصور والفيديوهات إذا لم يدفع لهم مبالغ مالية.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أجبر المتهمون المجني عليه على توقيع عدد من إيصالات الأمانة تحت التهديد، قبل أن يسرقوا محفظته التي تحتوي على 350 جنيهًا، بالإضافة إلى خاتمين فضيين وملابس أخرى.

وفقًا للتحقيقات، أُجبر المجني عليه على نزع ملابسه وتعرض للاعتداء الجنسي بالقوة تحت تهديد السلاح، في حين صور المتهمون الجريمة بهواتفهم المحمولة. كما هددوه بنشر الصور والفيديوهات إذا لم يدفع لهم مبالغ مالية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث قام المتهمون بإجبار المجني عليه على توقيع 13 إيصال أمانة تحت تهديد السلاح، ثم سرقوا محفظته التي تحتوي على 350 جنيهًا، بالإضافة إلى خاتمين فضيين وملابس أخرى.