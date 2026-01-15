قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

القبض على المتهمين بسرقة حديد من كوبرى طرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن مطاردة صاحب الحساب بسيارته الخاصة لبعض الأشخاص يستقلون دراجة نارية "تروسكيل" لقيامهم بسرقة حديد خاص بكوبرى بمنطقة طرة ولاذوا بالهرب وقيامهم بإلقاء حجر على سيارته وإحداث تلفيات بها لقيامه بتصويرهم بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مدير مبيعات بإحدى الشركات – مقيم بمحافظة القاهرة) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 12 الجارى شاهد 3 أشخاص من جامعى الخردة أثناء سرقتهم كمية من حديد التسليح من الموقع الإنشائى الخاص بكوبرى طرة ولدى قيامه بتصويرهم قاموا بإلقاء حجر على سيارته مما أدى لحدوث تلفيات بها ، وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية "التروسكيل" الظاهرة بمقطع الفيديو ومرتكبى الواقعة (3 أشخاص– مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة) .

 وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

 تم التحفظ على الدراجة النارية "التروسكيل".. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقليها.



 

الأجهزة الأمنية مطاردة التواصل الإجتماعى الخردة كوبرى طرة

