توصلك خلال أسبوع.. طريقة استخراج شهادة ميلاد أونلاين 2026

يبحث المواطنون عن طريقة استخراج شهادة ميلاد أونلاين 2026، بخطوات رسمية ورابط مفعل يتم من خلاله إدخال البيانات الأساسية ودفع قيمة الخدمة والتأكد من موعد استلام الشهادة الرسمية دون أخطاء. وتوفر طريقة استخراج شهادة ميلاد أونلاين 2026 الجهد المبذول في التوجه إلي مكتب السجل المدني وانتظار دور لإنهاء إجراءات الحصول على الشهادة المميكنة، والتي قد لا يتم استلامها في نفس اليوم ما يتطلب العودة مرة أخرى لنفس المكتب من أجل استلامها.

طريقة استخراج شهادة ميلاد أونلاين 2026

ـ تخضع طريقة استخراج شهادة ميلاد أونلاين 2026، لضوابط حددتها إدارة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتيح خدمة توصيل شهادة الميلاد الى المنزل مقابل رسوم بسيطة، خاصة لكبار السن والمرضى وغير القادرين على النزول لإنهاء إجراءات الخدمة من المصلحة الحكومية.

ـ لا تسمح وزارة الداخلية باستخراج شهادات الميلاد المميكنة لأول مرة، حيث يتوجب على المواطن التوجه إلي السجل المدني بنفسه لاستخراج النسخة الإلكترونية الأولى من شهادة الميلاد، ومن ثم يمكنه بعد ذلك استخراجها عبر الانترنت بسهولة.

ـ نظرا لكون شهادة الميلاد مستند رسمي يختلف من مواطن لآخر في البيانات الأساسية، ويكون دليلا على معلومات شخصية أساسية، فإن الوزارة شددت على ضرورة مراعاة الدقة عند كتابة اسم المستفيد واسم الأم حتى لا يتم رفض طلب الاستخراج.

ـ لا يمكن للمواطن استخراج شهادة ميلاد لغير الأقارب من الدرجة الأولى، حيث تكون بطاقة الرقم القومي دليلا على درجة القرابة، ويتم رفض الطلبات لغير الدرجة الأولى، كما يدفع المواطن رسوم توصيل الشهادة مسبقا ضمن خطوات تسجيل الطلاب.

استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر أون لاين

فيما يلي خطوات استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر أون لاين رسميًا من موقع منصة مصر الرقمية التي تقدم كافة الخدمات الحكومية المتاحة عليها أونلاين:

ـ الدخول على منصة مصر الرقمية من هـــنـــــا.

ـ التسجيل في الموقع.

ـ اختر خدمات الأحوال المدنية

ـ اختر "شهادة ميلاد" واقرأ كافة الضوابط والأحكام ثم اضغط على أوافق على الشروط والأحكام.

ـ كتابة بيانات مقدم الطلب من الرقم القومي، والبريد الإلكتروني، وتليفون المنزل، وتليفون المحمول، والعنوان.

ـ اختيار نظام سداد تكلفة البطاقة سواء عن طريق الدفع إلكترونيا أو خلال الاستلام.

ـ ستتسلم رسالة بموعد التوصيل للعنوان الذي أدخلته.