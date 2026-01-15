خلوا بالكم| ظاهرة جوية تستمر 8 ساعات متواصلة غدًا

تشير أحدث توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد غدًا الجمعة 16 يناير 2026 مع عودة كثيفة للشبورة المائية التي قد تتحول إلى ضباب في الساعات الأولى من الصباح بما يفرض حالة من الحذر على الطرق الرئيسية والفرعية خاصة في شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.



شبورة كثيفة قد تصل للضباب

من المتوقع أن تبدأ الشبورة المائية الكثيفة في التشكل اعتبارًا من الساعة الثانية صباحاوتستمر حتى العاشرة صباحًا على مناطق واسعة من شمال الجمهورية مرورًا بالوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد ووسط سيناء وقد تصل في بعض الأوقات إلى حد الضباب ما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والسريعة والمحاور الرئيسية خاصة تلك القريبة من المسطحات المائية والترع والمصارف.



حالة الطقس على مستوى الجمهورية

يسود طقس شديد البرودة في الساعات الأولى من الصباح الباكر مع أجواء تميل للدفء نسبيًا خلال النهار قبل أن تعود البرودة الشديدة مرة أخرى مع حلول الليل على أغلب الأنحاء.



وأكدت الأرصاد استمرار تكون الصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات حماية خاصة للمحاصيل الزراعية خلال ساعات الليل المتأخرة.

كما تظهر سحب منخفضة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف ومتقطع دون تأثيرات جوهرية على حركة السير أو الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

في القاهرة الكبرى تسجل العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مع أجواء باردة ليلًا وشبورة كثيفة صباحًا.

وفي الإسكندرية تبلغ العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة مع ظهور سحب منخفضة على فترات.

أما مطروح فتسجل عظمى 18 درجة وصغرى 9 درجات وسط طقس بارد نسبيًا على السواحل الشمالية الغربية.

وفي سوهاج ترتفع العظمى إلى 22 درجة بينما تنخفض الصغرى إلى 7 درجات مع احتمال تكوّن الصقيع على المزروعات.

وفي قنا تسجل العظمى 23 درجة والصغرى 9 درجات مع برودة ليلية ملحوظة.

بينما تصل العظمى في أسوان إلى 24 درجة والصغرى إلى 9 درجات مع طقس مستقر نسبيًا نهارًا وبارد ليلًا.



توصيات الأرصاد للمواطنين

دعت الهيئة السائقين إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى بسبب الشبورة الكثيفة وتقليل السرعات وترك مسافات آمنة بين السيارات.

كما نصحت المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة الأطفال وكبار السن وتجنب التعرض المباشر للبرودة في ساعات الليل المتأخرة.

وشددت على ضرورة متابعة النشرات الجوية أولًا بأول تحسبًا لأي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.