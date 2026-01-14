أجواء شديدة البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات

يهتم المواطن، بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة خاصة مع تعرض البلاد إلى موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية .

وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خاصة في ظل تعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار .

وقالت منار غانم في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”: " هناك انخفاضا في درجات الحرارة والعظمى على القاهرة سجلت 16 درجة مئوية وكان هناك نشاط في الرياح يزيد من الإحساس بالبرودة ".



وتابعت منار غانم: “خلال الساعات المقبلة سوف تنخفض سرعات الرياح ومع دخول ساعات الليل نشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة”.

انخفاض درجات الحرارة ليلا



وأكملت منار غانم: "هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة خلال فترات الليل والصغرى على القاهرة تسجل 10 درجات وفي محافظات الصعيد تسجل الصغرى 5 درجات".

ولفتت منار غانم إلى أننا غدا نشهد تحسن في الاحوال الجوية مع انخفاض سرعات الرياح وفرص سقوط أمطار خفيفة وتصل إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ".



وتابعت منار غانم: "بداية من غدٍ وحتى بداية الاسبوع المقبل سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية لكن سيكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ".

نحذر من الشبورة المائية

وأكملت منار غانم: "نحذر من الشبورة المائية الكثيفة أيام الجمعة والسبت المقبلين وتؤثر على الرؤية الافقية على الطرق ".

فرص سقوط أمطار



وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، إلى جانب فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر واتجاه الرياح : جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر: مضطرب وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.