الأرصاد: بدء تحسن الأحوال الجوية اليوم وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا

تبدأ البلاد اليوم، الأربعاء، مرحلة جديدة من التحسن النسبي في الأحوال الجوية، بعد أيام من التقلبات والرياح النشطة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تراجع سرعة الرياح واستمرار انخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل.

تحسن الأحوال الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يبدأ التحسن فى الأحوال الجوية، لأن سرعات الرياح تقل وتعتدل عن الأيام الماضية، إضافة إلى استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة، خاصة فترات الليل.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد هي كتل هوائية شمالية منخفضة ومعتدلة بشكل كبير، موضحة أن العظمى نهارا على القاهرة الكبرى تسجل 18 درجة مئوية، والطقس مائل للبرودة، خاصة فى المحافظات الشمالية، أدفأ فى المحافظات الجنوبية.

وأضافت أن الطقس ليلا يتميز بالانخفاضات الملحوظة فى درجات الحرارة، والصغرى على القاهرة الكبرى تتراوح من 10 إلى 12 درجة مئوية، و8 و7 درجات بالمدن الجديدة، و5 و6 درجات على محافظات شمال الصعيد، وتصل لحد الصقيع على بعض المزروعات الموجودة فى وسط سيناء ومناطق من شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح يقل على البحر المتوسط، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر، ومازال مضطربا، وأيضا البحر الأحمر، إلى جانب سقوط أمطار خفيفة فى أغلبها، على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

ولفتت إلى أن اليوم مساءً متوقع نشاط نسبي للرياح، ليس قويا بشكل كبير، وهذا يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.