مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
الأرصاد: بدء تحسن الأحوال الجوية اليوم وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا

هاجر ابراهيم

تبدأ البلاد اليوم، الأربعاء، مرحلة جديدة من التحسن النسبي في الأحوال الجوية، بعد أيام من التقلبات والرياح النشطة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تراجع سرعة الرياح واستمرار انخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل.

تحسن الأحوال الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يبدأ التحسن فى الأحوال الجوية، لأن سرعات الرياح تقل وتعتدل عن الأيام الماضية، إضافة إلى استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة، خاصة فترات الليل.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد هي كتل هوائية شمالية منخفضة ومعتدلة بشكل كبير، موضحة أن العظمى نهارا على القاهرة الكبرى تسجل 18 درجة مئوية، والطقس مائل للبرودة، خاصة فى المحافظات الشمالية، أدفأ فى المحافظات الجنوبية.

وأضافت أن الطقس ليلا يتميز بالانخفاضات الملحوظة فى درجات الحرارة، والصغرى على القاهرة الكبرى تتراوح من 10 إلى 12 درجة مئوية، و8 و7 درجات بالمدن الجديدة، و5 و6 درجات على محافظات شمال الصعيد، وتصل لحد الصقيع على بعض المزروعات الموجودة فى وسط سيناء ومناطق من شمال الصعيد.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح يقل على البحر المتوسط، ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر، ومازال مضطربا، وأيضا البحر الأحمر، إلى جانب سقوط أمطار خفيفة فى أغلبها، على المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

ولفتت إلى أن اليوم مساءً متوقع نشاط نسبي للرياح، ليس قويا بشكل كبير، وهذا يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

