ترامب يعتزم العفو عن حاكمة بورتوريكو السابقة واندا فاسكيز
مفتي الجمهورية يشهد احتفال ذكرى الإسراء والمعراج بالجامع الأزهر.. صور
عام كامل من الاختفاء.. ماتشادو تكشف تفاصيل مغامرتها الخطيرة للهروب من فنزويلا
دول بدون فيزا للمصريين 2026.. دليلك الشامل بجواز السفر فقط
فتح باب الحجز للإقامة على سطح القمر مقابل مليون دولار.. ما القصة؟
مفاجأة بشأن أسعار السلع أول أسبوعين في رمضان 2026 .. الشعبة توضح
جهات التحقيق تعاين جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز في ميت عاصم ببنها
من اليمن إلى الإمارات وعُمان.. العقوبات الأمريكية تضيق الخناق على الحوثيين
الخليج يضرب الأخدود برباعية في الدوري السعودي
البنك المركزي يعلن قبول بيع أذون خزانة بـ 131.6 مليار جنيه
قبل التطبيق الرسمي في مارس المقبل.. من تنطبق عليه زيادة الإيجار القديم المقبلة؟
كاف يكشف عن الكرة الرسمية لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فتح باب الحجز للإقامة على سطح القمر مقابل مليون دولار.. ما القصة؟

أحمد أيمن

أعلنت شركة أمريكية ناشئة، عن فتح باب الحجز للإقامة في أول فندق مخطط له على سطح القمر، مقابل مليون دولار، في خطوة تعد علامة فارقة في تطور السياحة الفضائية، على أن يبدأ التشغيل الفعلي في عام 2032. 

وتقدم هذه المبادرة، فرصة فريدة للأثرياء، والمهتمين بتجارب استثنائية؛ ليكونوا من أوائل النزلاء في منشأة بشرية خارج كوكب الأرض. 

 أول فندق على سطح القمر

الشركة المسؤولة عن المشروع تُدعى "الاستغلال الفضائي للموارد المجرّية" (GRU) وموقعها في كاليفورنيا، وقد كشفت أن دفع عربون مليون دولار هو شرط أساسي لحجز مكان في الفندق المستقبلي.

وترى إدارة الشركة أن هذا المشروع يعد نقطة انطلاق نحو اقتصاد جديد قائم على الحياة خارج الأرض، لا يقتصر فقط على الإقامة بل يمتد إلى تطوير بنى تحتية مستقبلية. 

وتعتمد الفكرة الأساسية للمشروع، على تقنية استغلال الموارد في الموقع، وهي عملية تحويل تربة القمر إلى مواد بناء تُستخدم في إقامة الهياكل السكنية. 

ووفق الخطة، تبدأ الشركة العمل علىل 3 مراحل، كالتالي:

أولاً: في 2029.. ترسل مهمة تجريبية لتحويل تربة القمر إلى طوب والبناء عليه. 

ثانيا: في 2031.. سيتم وضع هيكل أكبر، داخل حفرة قمرية، توفر بيئة أكثر اعتدالاً من حرارة السطح.

ثالثا: في 2032.. سيُفتتح الفندق رسمياً؛ ليستقبل النزلاء بنظام دعم حياة كامل. 

تصميم أول فندق على القمر

التصميم الأولي للفندق يتيح إقامة تصل إلى 4 نزلاء فقط في كل مرة، مع نظام يقدم وسائل راحة متطورة، وإطلالات على المشهد القمري والأرض في الأفق. 

وترى الشركة أن هذه التجربة لن تكون مجرد إقامة فاخرة؛ بل هي جزء من رؤية أوسع لبناء مجتمع بشري دائم خارج كوكب الأرض، يبدأ من هذا الفندق ويمتد لاحقاً إلى قواعد قمرية أكبر وربما حضر بشري دائم. 

من المتوقع أن يكون النزلاء الأوائل من أصحاب الثروات العالية أو من الذين شاركوا سابقاً في رحلات الفضاء التجارية، إضافة إلى الأزواج الباحثين عن تجربة غير مسبوقة في شهر العسل أو المغامرين الفضائيين. 

وترى الشركة أن نجاح هذا المشروع قد يفتح الباب أمام إنشاء مجتمع اقتصادي مكتفٍ بذاته على القمر، مع إمكانيات استثمارية في العقارات الفضائية، وربطها في المستقبل بوجهات أخرى مثل كوكب المريخ. 

ورغم الحماس الكبير للمشروع؛ يعترف مؤسسو الشركة أن هناك تحديات كبيرة تواجه تنفيذ الفكرة، من تكلفة الإطلاق، وتقنيات الدعم اللوجستي، إلى البنية التحتية للطاقة والاتصالات، وهي عوامل قد تحدد نجاح أو فشل هذا الطموح الفضائي.

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الاهلي

الموضوع قلب رسمي .. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

الرئيس السيسي

متسابق دولة التلاوة يؤم المصلين في صلاة الفجر بحضور الرئيس السيسي

كأس العالم

بعد أزمة التأشيرات| منتخبات مهددة بحضور مشجعيها كأس العالم 2026.. ما القصة؟

البلوجر سبيد

بعد تصدره الترند.. من هو البلوجر العالمي سبيد ولماذا زار مصر؟

القارة القطبية

آخر مولود عام 1985.. ماذا يعني أن تبدأ حياتك في القارة القطبية الجنوبية؟

الجلوس الطويل يضر الأوردة ويزيد خطر الدوالي.. طرق وقاية بسيطة

كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة
كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة
كيف يؤثر الجلوس الطويل على صحة الأوردة

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى بخطوات بسيطة .. لذيذة وأطفالك هيحبوها

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

