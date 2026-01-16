وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

أعلن الفنان والمخرج سامح بسيوني، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وفاة الفنان محمد إمام، أحد أبطال مسلسل «الغاوي»، ما أثار حالة من الحزن بين زملائه ومحبيه في الوسط الفني. وحرص بسيوني على نعي الراحل بكلمات مؤثرة، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

أشاد سامح بسيوني بأخلاق الفنان الراحل وموهبته، مؤكدًا أنه كان مثالًا للاحترام والالتزام، ويتمتع بحضور فني مميز.

واختتم نعيه بالدعاء له، قائلًا: «رحمة الله عليك، إنا لله وإنا إليه راجعون»، وسط تفاعل واسع من المتابعين بالدعاء والتعازي.

