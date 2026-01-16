بعد التهديد بقصفها.. ترامب يشكر إيران لإلغاء إعدام 800 شخص

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطوة غير مألوفة، اليوم الجمعة، بشكر الحكومة الإيرانية على عدم تنفيذ إعداماتيوم الجمعة، ما وصفه بأنه كان من المقرر أن يشمل مئات السجناء السياسيين.

ترامب يشكر إيران

وقال ترامب للصحفيين، في أثناء مغادرته البيت الأبيض لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه مارالاجو، في بالم بيتش، فلوريدا: "ألغت إيران إعدام أكثر من 800 شخص، وأنا أحترم بشدة قرارهم بالإلغاء"، بحسب ما أفادت به وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية الأمريكية.

وأشار الرئيس ترامب، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه كان من المقرر إعدام أكثر من 800 شخص، لكنه أكد الآن أن ذلك لن يتم.

وتأتي هذه التصريحات؛ بعد أن أمضى ترامب أيامًا يُلمّح إلى أن الولايات المتحدة قد تشن ضربة عسكرية على إيران؛ إذا ما أقدمت حكومتها على عمليات قتل جماعي خلال الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت البلاد.

ويقول النشطاء إن حصيلة القتلى جراء تلك الاحتجاجات لا تزال في ازدياد، ومع ذلك، بدا أن ترامب يُلمّح إلى أن احتمالات التدخل العسكري الأمريكي تتضاءل؛ بعد أن أرجأت إيران تنفيذ الإعدامات.