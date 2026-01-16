قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني لتفقد محور شينزو آبي.. ويُسلّمه رسالة شكر من الرئيس
قبل الحلقة النهائية.. من يحصد لقب The Voice
نيوزيلندا تعلن إغلاق سفارتها في إيران وإجلاء دبلوماسييها
الإسراء والمعراج .. ذكر واحد يحقق لك 100 أمنية
آخر جمعة في رجب اليوم.. اجعلها بوابة الفرج بـ13 عملا و15 دعاء
تحذير تربوي من مخاطر ترك الأبناء دون متابعة خلال الإجازة
البترول: اكتشافات وآبار جديدة تضيف 47 مليون قدم مكعب غاز و 4300 برميل بترول ومتكثفات يوميًا
عدوان إسرائيلي جديد على بلدة المنصوري جنوب لبنان
سعر الدولار اليوم الجمعة 16-1-2026
قاض أمريكي يصف ترامب بالمستبد ويمنع إدارته من الانتقام من الأكاديميين
انفجار كوني مذهل.. ناسا توثق لحظة غير مسبوقة على سطح الشمس
توك شو

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

حذر الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من خطورة ما يُعرف بتريند «كوباية الشاي» أو «المياه الساخنة» المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه التحديات لا تندرج تحت إطار المزاح أو الترفيه، بل تحمل مخاطر نفسية وسلوكية جسيمة قد تصل إلى إيذاء النفس أو التسبب في الوفاة.

وأوضح هندي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه التريندات بدأت بتحديات بسيطة مثل الجلوس في درجات حرارة شديدة البرودة أو تحدي الثلج، قبل أن تتطور إلى سلوكيات أكثر خطورة، من بينها سكب المياه الساخنة على الجسد، مشيرًا إلى أن السعي وراء الترند والشهرة قد يخفي وراءه اضطرابات نفسية حقيقية.

وأكد أن الانسياق وراء هذه التحديات دون وعي يمثل خطراً مباشرا على السلامة الجسدية، داعيا إلى ضرورة التعامل مع هذه الظواهر بجدية وعدم الاستهانة بتداعياتها.

ولفت إلى أن بعض التريندات المنتشرة عبر السوشيال ميديا تعكس ميولًا عدوانية واضطرابات نفسية كامنة لدى المشاركين فيها.

