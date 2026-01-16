«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

حذر الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من خطورة ما يُعرف بتريند «كوباية الشاي» أو «المياه الساخنة» المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه التحديات لا تندرج تحت إطار المزاح أو الترفيه، بل تحمل مخاطر نفسية وسلوكية جسيمة قد تصل إلى إيذاء النفس أو التسبب في الوفاة.

وأوضح هندي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه التريندات بدأت بتحديات بسيطة مثل الجلوس في درجات حرارة شديدة البرودة أو تحدي الثلج، قبل أن تتطور إلى سلوكيات أكثر خطورة، من بينها سكب المياه الساخنة على الجسد، مشيرًا إلى أن السعي وراء الترند والشهرة قد يخفي وراءه اضطرابات نفسية حقيقية.

وأكد أن الانسياق وراء هذه التحديات دون وعي يمثل خطراً مباشرا على السلامة الجسدية، داعيا إلى ضرورة التعامل مع هذه الظواهر بجدية وعدم الاستهانة بتداعياتها.

ولفت إلى أن بعض التريندات المنتشرة عبر السوشيال ميديا تعكس ميولًا عدوانية واضطرابات نفسية كامنة لدى المشاركين فيها.