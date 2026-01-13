القومي للصحة النفسية: القلق والاكتئاب والفصام أبرز الأمراض النفسية بمصر

كشف الدكتور أحمد النحاس رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أنه هناك العديد من المدارس في العلاج النفسي.

وقال أحمد النحاس في حواره على قناة " المحور "، :" لدينا مدرسة تحليلية ومدرسة علاجية بالجلسات النفسية وهناك عدة مدارس للعلاج النفسي في مصر ".

وتابع احمد النحاس :" يجب ان يكون المعالج النفسي ملم بمختلف المدارس المتخصصة في العلاج النفسي ".

واكمل احمد النحاس :" المريض النفسي قد يكون شخص يعاني نفسيا او أقاربه يشعرون بان الشخص لديه مشكلة نفسية ".

ولفت احمد النحاس :" التوتر والقلق والاكتئاب والفصام من ابرز أنواع الامراض النفسية المنتشرة في مصر ".