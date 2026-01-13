قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك
حلم التتويج.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا
متى صيام يوم 27 رجب 2026؟.. اغتنمه بعد 70 ساعة من الآن
آخر تطورات أزمة بنتايك مع الزمالك.. وكيله يكشف تفاصيل جديدة
ليلة الهروب من طهران .. 6 دول تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
3 آلاف صيدلية.. شعبة الأدوية تكشف موعد تطبيق منظومة التتبع الدوائي
ارتفاع كبير.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن
الأرصاد تحذر من طقس متقلب: شبورة كثيفة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة
الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط
حاول البطولة يغازل الفراعنة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام السنغال
هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام
توك شو

القومي للصحة النفسية: القلق والاكتئاب والفصام أبرز الأمراض النفسية بمصر

النحاس
النحاس
هاني حسين

كشف الدكتور أحمد النحاس رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أنه هناك العديد من المدارس في العلاج النفسي.

وقال أحمد النحاس في حواره على قناة " المحور "، :" لدينا مدرسة تحليلية ومدرسة علاجية بالجلسات النفسية وهناك عدة مدارس للعلاج النفسي في مصر ".

وتابع احمد النحاس :" يجب ان يكون المعالج النفسي ملم بمختلف المدارس المتخصصة في العلاج النفسي ".

واكمل احمد النحاس :" المريض النفسي قد يكون شخص يعاني نفسيا او أقاربه يشعرون بان الشخص لديه مشكلة نفسية ".

ولفت احمد النحاس :" التوتر والقلق والاكتئاب والفصام من ابرز أنواع الامراض النفسية المنتشرة في مصر ".

