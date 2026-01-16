قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل التطبيق الرسمي في مارس المقبل.. من تنطبق عليه زيادة الإيجار القديم المقبلة؟
كاف يكشف عن الكرة الرسمية لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال
منتخب السنغال يستعد لـ المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025
التعادل السلبي يحسم مواجهة إنبي وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر
روما يضم نجم أستون فيلا على سبيل الإعارة
التصعيد الأمريكي الإيراني.. الخطوط الجوية البريطانية توقف رحلات البحرين
شركات الطيران تهرب من الشرق الأوسط .. مسارات بديلة لتجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي والإسرائيلي
بلاش الأكل بره البيت.. تحذير طبي يكشف مخاطر الوجبات الجاهزة على صحتك
ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد
طائرة درون تربك المران الختامي لمنتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا
محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمع .. غدا
أعلى شهادة ادخار بعائد 16% في 7 بنوك؟.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى بخطوات بسيطة .. لذيذة وأطفالك هيحبوها

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
آية التيجي

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات سريعة ومميزة لتجديد سفرة الغداء، وتُعد مكرونة بالجمبري من الأكلات المفضلة لعشاق المأكولات البحرية، خاصة إذا قُدمت بطريقة احترافية.

وقدمت الشيف توتا مراد وصفة مكرونة بالجمبري بخطوات بسيطة وطعم غني ينافس أشهر المطاعم.

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

مكونات مكرونة بالجمبري:
نصف كيلو مكرونة (سباجيتي أو فيتوتشيني)
نصف كيلو جمبري مقشر ومنظف
3 فصوص ثوم مفروم
بصلة صغيرة مفرومة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملعقة كبيرة زبدة
كوب عصير طماطم
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
ملح حسب الرغبة
فلفل أسود
بابريكا
كمون
شطة (اختياري)
عصير نصف ليمونة
بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

طريقة عمل مكرونة بالجمبري:

ـ تُسلق المكرونة في ماء مغلي مملح جيدًا، ثم تُصفى وتُترك جانبًا.

ـ في طاسة على النار، يُسخن زيت الزيتون مع الزبدة، ثم يُضاف الثوم ويُقلب سريعًا.

ـ يُضاف الجمبري ويُتبل بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون والشطة، ويُقلب دقيقة لكل جانب ثم يُرفع من الطاسة.

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

ـ في نفس الطاسة يُضاف البصل ويُشوح حتى يذبل.

ـ يُضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطم ويُترك الخليط حتى يتماسك القوام.

ـ يُعاد الجمبري إلى الصلصة ويُضاف عصير الليمون.
تُضاف المكرونة وتُقلب جيدًا حتى تتشرب الصلصة.

ـ تُرفع من على النار وتُزين بالبقدونس المفروم وتُقدم ساخنة.

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

نصائح الشيف توتا مراد

ـ يُفضل عدم الإفراط في طهي الجمبري حتى لا يصبح قاسيًا.

ـ يمكن إضافة القليل من كريمة الطبخ للحصول على مذاق كريمي غني.

ـ تُقدم المكرونة فور الانتهاء للحفاظ على طراوة الجمبري.

طريقة عمل مكرونة بالجمبري مكرونة بالجمبري وصفات الشيف توتا مراد طريقة عمل الجمبري مكرونة سي فود وصفات سريعة أكلات بحرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الاهلي

الموضوع قلب رسمي .. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

حسن عصفور

حسن عصفور يكشف ما دار أثناء اجتماع أعضاء من فتح مع مندوبين يهوديين

حسام موافي

التبول اللاإرادي من الطفولة للكبر.. حسام موافي يكشف الأسباب والعلاج

ارشيفية

حسن عصفور: فرضنا منطقنا على الإسرائيليين لأول مرة في أحد لقاءاتنا بأوسلو عام 1993

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى بخطوات بسيطة .. لذيذة وأطفالك هيحبوها

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد