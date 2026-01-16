طريقة عمل المكرونة بالجمبرى بخطوات بسيطة .. لذيذة وأطفالك هيحبوها

تبحث الكثير من ربات البيوت عن وصفات سريعة ومميزة لتجديد سفرة الغداء، وتُعد مكرونة بالجمبري من الأكلات المفضلة لعشاق المأكولات البحرية، خاصة إذا قُدمت بطريقة احترافية.

وقدمت الشيف توتا مراد وصفة مكرونة بالجمبري بخطوات بسيطة وطعم غني ينافس أشهر المطاعم.

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

مكونات مكرونة بالجمبري:

نصف كيلو مكرونة (سباجيتي أو فيتوتشيني)

نصف كيلو جمبري مقشر ومنظف

3 فصوص ثوم مفروم

بصلة صغيرة مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملعقة كبيرة زبدة

كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملح حسب الرغبة

فلفل أسود

بابريكا

كمون

شطة (اختياري)

عصير نصف ليمونة

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل مكرونة بالجمبري:

ـ تُسلق المكرونة في ماء مغلي مملح جيدًا، ثم تُصفى وتُترك جانبًا.

ـ في طاسة على النار، يُسخن زيت الزيتون مع الزبدة، ثم يُضاف الثوم ويُقلب سريعًا.

ـ يُضاف الجمبري ويُتبل بالملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون والشطة، ويُقلب دقيقة لكل جانب ثم يُرفع من الطاسة.

ـ في نفس الطاسة يُضاف البصل ويُشوح حتى يذبل.

ـ يُضاف عصير الطماطم وصلصة الطماطم ويُترك الخليط حتى يتماسك القوام.

ـ يُعاد الجمبري إلى الصلصة ويُضاف عصير الليمون.

تُضاف المكرونة وتُقلب جيدًا حتى تتشرب الصلصة.

ـ تُرفع من على النار وتُزين بالبقدونس المفروم وتُقدم ساخنة.

نصائح الشيف توتا مراد

ـ يُفضل عدم الإفراط في طهي الجمبري حتى لا يصبح قاسيًا.

ـ يمكن إضافة القليل من كريمة الطبخ للحصول على مذاق كريمي غني.

ـ تُقدم المكرونة فور الانتهاء للحفاظ على طراوة الجمبري.