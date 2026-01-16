من الخيال إلى الواقع .. فندق في القمر يفتح أبوابه للأثرياء

في خطوة وصفت بأنها قد تعيد تعريف مفهوم السياحة عالميا، أعلنت شركة أميركية ناشئة مقرها ولاية كاليفورنيا عن بدء تلقي حجوزات للإقامة في أول فندق يخطط لبنائه على سطح القمر، مقابل عربون يصل إلى مليون دولار، على أن يكون الافتتاح المتوقع عام 2032.

وأوضحت شركة “الاستغلال الفضائي للموارد المجرية” (GRU) أن الراغبين في الانضمام إلى قائمة أوائل النزلاء مطالبون بدفع عربون بقيمة مليون دولار، في خطوة تعكس طبيعة المشروع الذي يستهدف شريحة محدودة من الأثرياء ورواد الفضاء التجاريين.

وترى الشركة أن هذا الفندق لن يكون مجرد وجهة سياحية، بل أول منشأة دائمة للبشر خارج كوكب الأرض.

بحسب المخطط المعلن، سيُبنى الفندق في موقع استراتيجي على سطح القمر، مستخدما تقنيات متقدمة لتحويل تربة القمر نفسها إلى هياكل صلبة صالحة للسكن ومن المتوقع أن تنطلق أعمال البناء عام 2029، فور استكمال الموافقات التنظيمية والتقنية.

وتصف الشركة المشروع بأنه “بوابة لاقتصاد قمري كامل”، يمهد لمرحلة جديدة من الوجود البشري خارج الأرض.



