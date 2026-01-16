إيطاليا تعلن التزامها بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، يوم الجمعة، إنه أجرى محادثة هاتفية "طويلة وودية" مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد خلالها حضوره في واشنطن لحضور اجتماع فبراير حول المعادن الحيوية.

وكتب تاجاني على موقع "إكس": "أعربتُ عن تقديري لدعم الولايات المتحدة لإطلاق سراح ألبرتو ترينتيني وغيره من السجناء السياسيين الإيطاليين، ولإطلاق سراح الإيطاليين الآخرين الذين ما زالوا يقبعون في السجون الفنزويلية"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وأضاف: "فيما يتعلق بجرينلاند، أكدتُ مجدداً على أهمية ضمان أمن منطقة القطب الشمالي في إطار حلف شمال الأطلسي".

وتابع: "نرغب في التعاون مع الولايات المتحدة والعمل معاً على حل الأزمة في إيران وتحقيق السلام في أوكرانيا".

وفيما يخص غزة، جدد تاجاني التزام روما بتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية "فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، والأمن، والحوكمة، وإعادة الإعمار".