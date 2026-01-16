مصطفى بكري يستعرض تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي مسجد العزيز الحكيم بالمقطم

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة صدى البلد، تقريرًا مصورًا حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح مسجد العزيز الحكيم بمنطقة المقطم.

إحياء ذكرى الإسراء والمعراج

وأوضح التقرير أن الرئيس السيسي أدى صلاة الفجر داخل المسجد، برفقة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، وذلك تزامنًا مع إحياء ذكرى الإسراء والمعراج.

ذكرى الإسراء والمعراج



وعقب الانتهاء من الصلاة، ألقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، كلمة بهذه المناسبة العطرة، قدم خلالها التهنئة إلى المسلمين في مختلف أنحاء العالم، مؤكدًا ما تحمله ذكرى الإسراء والمعراج من قيم إيمانية سامية ودروس في الصبر واليقين والتقرب إلى الله.

احتفال الأزهر الشريف

وعلى صعيد متصل؛ شهد فضيلة الدكتور نظير محمد عيّاد، مفتي الجمهورية، مساء اليوم الجمعة، احتفال الأزهر الشريف بذكرى الإسراء والمعراج، والذي أُقيم بالجامع الأزهر، بحضور نخبة من العلماء والقيادات الدينية والشخصيات العامة، وجموع غفيرة من المصلين.