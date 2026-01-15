كانت مشهدا تاريخيا.. مصطفى بكري يعلق على الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب كانت مشهدا تاريخيا واعتلى الجلسة 3 سيدات النائبة الدكتورة عبلة الهواري والتي أدارت الجلسة لحكمة وذكاء ومعها 2 سيدات في رسالة تؤكد بأن الدولة المصرية تدعم السيدات والشباب.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه تم التوافق على المستشار هشام بدوي كرئيسا لمجلس النواب الذي له تاريخ كبير في العمل الإداري والقضائي، مؤكدا أن المستشار هشام بدوي صاحب فكر متقدم ووعي بما يجري في المجتمع ويعلم التحديات التي تواجه الدولة ويشجع الرأي والرأي الاخر حتى يتم الاستاة من الخبرات.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه فاز المهندس عاصم الجزار ومن بعده الدكتور محمد الوحش القيادي بحزب مستقبل وطن، على منصب وكيلي مجلس النواب، وهما يستحقان لدورهما الكبير.