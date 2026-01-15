تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي سيتخذ القرار الصحيح فيما يخص الحكومة، مشيرا إلى أن،عدد كبير من الوزراء متوقع رحيلهم و80% من الوزارة سيتم تغييرها.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن بعض الوزراء تم إبلاغهم بالقرارات، مؤكدا أن مجلس الوزراء لم يعقد اجتماعه هذا الأسبوع وكل الخيارات مطروحة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن قانون الإيجار القديم يجب مراجعته لوقف معاناة الناس مع تطبيقه، مؤكدا أنه سنشهد تطورات ملموسة جديدة خلال الفترة القادمة، لأن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة الناس جيدا.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الرئيس السيسي يستيقظ من الخامسة فجرا ويتابع عمل الوزراء، مؤكدا أن تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب وليس بعيدا.