قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضيحة تهز الكونسرفتوار | مدرس متهم بالتحرش بطفلة .. ومحامي الضحية : بيشغل أفلام خادشة أمام الطالبات خلال الدروس
بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
انقلاب سيارة في ترعة بالقليوبية دون خسائر بشرية.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب

مصطفى بكري
مصطفى بكري
محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أننا نشعر بآلام المواطن في قضية الأسعار، مشيرا إلى أن الشعب المصري وطني ويشعر بالخوف على الوطن.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه يجب على الحكومة مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، مؤكدا أنه لا بد من مراجعة بعض القوانين التي صدرت.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن قانون الإيجار القديم يجب مراجعته لوقف معاناة الناس مع تطبيقه، مؤكدا أنه سنشهد تطورات ملموسة جديدة خلال الفترة القادمة، لأن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة الناس جيدا.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الرئيس السيسي يستيقظ من الخامسة فجرا ويتابع عمل الوزراء، مؤكدا أن تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب وليس بعيدا.

مصطفى بكري الشعب المصري الوطن الظروف الإجتماعية تطورات ملموسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

ترشيحاتنا

صدى البلد

رئيس جامعة قناة السويس: مبادرة "الألف يوم الذهبية" أحد أهم المحاور الوطنية لبناء الإنسان

افتتاح بنك مصر بالعلمين

لفتتاح فرع بنك مصر العلمين بالمدينة التراثية

محافظ الغربية

محافظ الغربية: المواطن يستحق خدمة تليق به وهدفنا الأساسي تحسين جودة حياته

بالصور

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد