مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أننا نشعر بآلام المواطن في قضية الأسعار، مشيرا إلى أن الشعب المصري وطني ويشعر بالخوف على الوطن.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه يجب على الحكومة مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، مؤكدا أنه لا بد من مراجعة بعض القوانين التي صدرت.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن قانون الإيجار القديم يجب مراجعته لوقف معاناة الناس مع تطبيقه، مؤكدا أنه سنشهد تطورات ملموسة جديدة خلال الفترة القادمة، لأن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة الناس جيدا.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الرئيس السيسي يستيقظ من الخامسة فجرا ويتابع عمل الوزراء، مؤكدا أن تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب وليس بعيدا.