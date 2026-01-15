مصطفى بكري: هناك حملة منظمة وممنهجة ضد مصر تشن من الخارج

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن التغيير الوزاري ضرورة لصالح المواطن والبلد، مشيرا إلى أن قانون الايجار يفجر أزمة مجتمعية بين طبقات المجتمع المصري.





وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مصر يوميا تواجه الشائعات، مؤكدا أن هناك حملة منظمة وممنهجة ضد مصر تشن من الخارج.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الإساءة للدولة والرئيس السيسي هدفها اثارة الفوضى وضرب الاستقرار، مؤكدا أن المصريين جميعا يدركون حجم التحديات التي تواجه البلد، ولكن لا

بد من إحتواء احتقان الشارع.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الشعب المصري يدعم الرئيس السيسي بقوة ، مؤكدا أن البعض ممن يمتلك المليارات من أين يأتي بها، فلا بد من تفعيل الرقابة على ثروات البعض فجأة.