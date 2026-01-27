سونيا الحبال: حركة القمر والكواكب تتحكم في طاقتنا وقراراتنا اليومية

أكدت خبيرة الأبراج سونيا الحبال أن حالة القمر تنعكس بشكل مباشر على طاقة الإنسان وحالته النفسية، موضحة أن فترة اكتمال القمر تُعد من أقوى الفترات من حيث التأثير العاطفي.

وأضافت أن القمر يرتبط بالمشاعر واللاوعي، بينما ترمز الشمس إلى الحركة والوعي، لذلك تزداد الحساسية والانفعالات مع اكتمال القمر، ما قد يدفع البعض لاتخاذ قرارات متسرعة.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامي شريف بديع والإعلامية سارة سامي في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الأيام التي يكتمل فيها القمر تشهد طاقة عالية قد تسبب التوتر والانفعال، معتبرة أن الصيام خلال هذه الفترة يساعد الإنسان على تهدئة مشاعره والحد من السلوكيات غير المرغوبة، لأنه يعزز التحكم في النفس ويقلل الاندفاع.

وأضافت أن لمراحل القمر تأثيرًا وفق المعتقدات الفلكية على نمو الشعر وحيويته، موضحة أن أفضل وقت لقص الشعر بالكامل يكون عند اكتمال القمر، بينما يمكن الاكتفاء بقص الأطراف خلال فترة تناقصه.

وحذرت من قص الشعر في الأيام التي يغيب فيها القمر تمامًا، لأن الطاقة تكون ضعيفة، ما قد ينعكس سلبًا على كثافة الشعر وقوته.