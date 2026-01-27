خبيرة أبراج تكشف أسرار منازل القمر وتأثيرها على المشاعر والحياة اليومية

أكدت خبيرة الأبراج والطاقة سونيا الحبال، أن مفهوم منازل القمر يعود إلى مراقبة القدماء لحركة القمر في السماء، موضحة أن القمر لا يبقى ثابتًا مثل الشمس، بل يتنقل يوميًا بين الأبراج، ما يمنح كل يوم طاقة مختلفة تؤثر على الإنسان ومشاعره وسلوكياته.

وقالت خبيرة الأبراج والطاقة سونيا الحبال، خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامي شريف بديع والإعلامية سارة سامي في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الشمس تمكث شهرًا كاملًا في البرج الواحد، بينما القمر يتنقل بسرعة، حيث يمكث أيامًا قليلة في كل برج.

وأشارت إلى أن هذا الانتقال السريع ينعكس على الحالة المزاجية للناس، فيجعل بعض الأيام مناسبة للبدايات، وأيامًا أخرى يفضل فيها التريث وتجنب القرارات المهمة.