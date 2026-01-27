قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح
بسبب احتفالاتهم.. الداخلية: إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن عن العمل
لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026
يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا
وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رواج سياحي إسباني في مصر .. تفاصيل مهمة

رئيس تنشيط السياحة
رئيس تنشيط السياحة
محمد الاسكندرانى

على هامش مشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026، الذي أُقيمت فعالياته بالعاصمة الإسبانية مدريد، عقد الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة عدداً من الاجتماعات المهنية مع مسئولي مجموعة من منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران الدولية والإسبانية.

رئيس تنشيط السياحة 

 

وتناولت هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة القادمة بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق التي تعمل بها هذه الشركات ولاسيما من السوق الإسباني وخاصة في ظل الطلب المتزايد على زيارة المقصد السياحي المصري.

كما قام مسئولو هذه الشركات باستعراض حجم أعمالهم في السوق المصري، والاتفاق على تنظيم حملات تسويقية مشتركة ورحلات تعريفية وقوافل سياحية للترويج للمقصد المصري بالسوق الإسباني بصورة أكبر وتعريف السائحين الإسبان بالوجهات والأنماط والمنتجات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد المصري وأنه لا يقتصر على منتج السياحة الثقافية الذي يفضله السائح الإسباني مما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بتجارب متنوعة.  

وخلال اللقاء مع مسئولي مجموعة TUI تم بحث الفرص المستقبلية لتوسيع أعمال المجموعة في مصر بما يسهم في دعم الحركة السياحية الوافدة وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية المتنوعة للمقصد المصري.

كما أشار مسئولو شركة CLUB Cinco Estrellas إلى اعتزام الشركة زيادة رحلاتها خلال عام 2027 إلى المقصد السياحي المصري، وتسيير رحلات طيران أخرى بجانب المقاصد الثقافية الكلاسيكية مثل مدينة العلمين الجديدة والإسكندرية.

وخلال اللقاء مع مسئولي شركة Explora، وشركة الطيران الإسبانية Vueling، وشركة الطيرانIBERIA Express، تم الإشارة إلى اعتزامهم زيادة تسيير رحلات سياحية إلى المقصد المصري .

كما تم خلال اللقاء مع مسئولي شركة Travelzoo الأمريكية بحث سبل التعاون المستقبلي للترويج للمقصد المصري، بالإضافة إلى استعراض نتائج الحملة الإعلانية للترويج للوجهات السياحية المصرية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

حضر هذه الاجتماعات الأستاذة سوزان مصطفي رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد محمد محسن مدير وحدة الأمريكتين وشبة جزيرة إيبريا بالهيئة، والسيدة هند رضوان مسئول السوق الإسباني والبرتغالي بالهيئة. 

تنشيط السياحة سياحة الفيتور مصر السياحة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة

لتحويلها إلى مركز ثقافي.. نائب محافظ الجيزة تتفقد حديقة باحثة البادية بإمبابة

رئيس جامعة كفر الشيخ

تعرف على أبرز موضوعات ومناقشات مجلس جامعة كفر الشيخ

رئيسة مناخ بورسعيد تقود حملة مكبرة علي معاقل الفرزة والنباشين بمنطقة C6

رئيسة مناخ بورسعيد تقود حملة مكبرة على معاقل الفرزة والنباشين بمنطقة C6 | شاهد

بالصور

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

