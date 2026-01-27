رواج سياحي إسباني في مصر .. تفاصيل مهمة

على هامش مشاركة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026، الذي أُقيمت فعالياته بالعاصمة الإسبانية مدريد، عقد الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة عدداً من الاجتماعات المهنية مع مسئولي مجموعة من منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران الدولية والإسبانية.

رئيس تنشيط السياحة

وتناولت هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة القادمة بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق التي تعمل بها هذه الشركات ولاسيما من السوق الإسباني وخاصة في ظل الطلب المتزايد على زيارة المقصد السياحي المصري.

كما قام مسئولو هذه الشركات باستعراض حجم أعمالهم في السوق المصري، والاتفاق على تنظيم حملات تسويقية مشتركة ورحلات تعريفية وقوافل سياحية للترويج للمقصد المصري بالسوق الإسباني بصورة أكبر وتعريف السائحين الإسبان بالوجهات والأنماط والمنتجات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد المصري وأنه لا يقتصر على منتج السياحة الثقافية الذي يفضله السائح الإسباني مما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بتجارب متنوعة.

وخلال اللقاء مع مسئولي مجموعة TUI تم بحث الفرص المستقبلية لتوسيع أعمال المجموعة في مصر بما يسهم في دعم الحركة السياحية الوافدة وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية المتنوعة للمقصد المصري.

كما أشار مسئولو شركة CLUB Cinco Estrellas إلى اعتزام الشركة زيادة رحلاتها خلال عام 2027 إلى المقصد السياحي المصري، وتسيير رحلات طيران أخرى بجانب المقاصد الثقافية الكلاسيكية مثل مدينة العلمين الجديدة والإسكندرية.

وخلال اللقاء مع مسئولي شركة Explora، وشركة الطيران الإسبانية Vueling، وشركة الطيرانIBERIA Express، تم الإشارة إلى اعتزامهم زيادة تسيير رحلات سياحية إلى المقصد المصري .

كما تم خلال اللقاء مع مسئولي شركة Travelzoo الأمريكية بحث سبل التعاون المستقبلي للترويج للمقصد المصري، بالإضافة إلى استعراض نتائج الحملة الإعلانية للترويج للوجهات السياحية المصرية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

حضر هذه الاجتماعات الأستاذة سوزان مصطفي رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد محمد محسن مدير وحدة الأمريكتين وشبة جزيرة إيبريا بالهيئة، والسيدة هند رضوان مسئول السوق الإسباني والبرتغالي بالهيئة.