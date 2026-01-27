قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تعتزم بناء قاعدة صناعية كبرى للسيارات في مصر باستثمارات عالمية
منع الأطفال .. أزمة في بطولة الجمهورية للجمباز تحت 6 سنوات
ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات
استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط
الإعدام شنقا لقاتل أطفال اللبيني ووالدتهم
كارفاخال يثير أزمة غير متوقعة في ريال مدريد والسبب صادم
معرض مركبات وزارة الداخلية.. ابتسامات الأطفال تزين احتفالات عيد الشرطة الـ74
مشهد مرعب.. صاعقة تضرب عشرات المتظاهرين في البرازيل| فيديو
منعا لعودة الإرهاب.. أمريكا و3 دول أوروبية ترحب بتمديد الهدنة بين دمشق و"قسد"
للشباب المقبل على الزواج.. شعبة الذهب تكشف عن مصير الأسعار الفترة المقبلة
جماعات حقوقية: ما لا يقل عن 6126 شخصاً لقوا حتفهم باحتجاجات إيران
بينها استدعاء وزير التعليم.. 5 طلبات من محامي الطفل المتهم بقـ.ـتل زميله بالإسماعيلية
برلمان

برلماني: فتح خطوط طيران جديدة مع أوروبا ضرورة عاجلة لدعم السياحة

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب إيهاب إمام، عضو لجنة السياحة والآثار بـ مجلس النواب، أهمية التوسع في التعاون مع شركات الطيران الدولية وزيادة عدد الرحلات القادمة من الأسواق الأوروبية، باعتبارها من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

 وشدد على أن فتح خطوط جوية جديدة يمثل خطوة محورية لزيادة أعداد السائحين وتحقيق نمو مستدام للقطاع السياحي.

وأوضح «إمام» في تصريحات له، اليوم، أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير منظومة النقل الجوي بشكل شامل، سواء من حيث تحديث الأسطول، أو رفع كفاءة المطارات، أو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة تبدأ من لحظة الوصول وحتى المغادرة.

وأشار عضو لجنة السياحة والآثار إلى ضرورة دعم الربط الجوي الداخلي بين المقاصد السياحية المختلفة، بما يسمح للسائح بزيارة أكثر من مدينة خلال الرحلة الواحدة، ويعزز من منتجي السياحة الثقافية والشاطئية، ويرفع متوسط مدة الإقامة ومعدلات الإنفاق.

وشدد النائب على أهمية الاستثمار في العنصر البشري داخل المطارات وقطاع الطيران من خلال برامج تدريب مستمرة، وتطبيق أحدث نظم السلامة والجودة، إلى جانب تطوير منظومة نقل الحقائب وتسهيل إجراءات السفر والوصول، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات لمواكبة الزيادة المتوقعة في الحركة السياحية.

كما دعا إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل بعض الخدمات داخل المطارات، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للبنية التحتية الاستراتيجية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة دون المساس بالسيادة الوطنية أو أمن المنشآت.

وأكد إيهاب إمام أن السياحة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري ومصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، مطالبًا بوضع خطة واضحة لزيادة الرحلات الأوروبية، وتطوير الخدمات الرقمية بالمطارات، وإطلاق أدوات إلكترونية تساعد السائح على تتبع أمتعته والحصول على المعلومات بسهولة.

واختتم النائب بالتأكيد على أن دعم السياحة لا يقتصر على الترويج فقط، بل يبدأ من البنية التحتية وجودة الخدمة وسهولة الحركة، مشيرًا إلى أن البرلمان سيواصل دعم أي خطوات من شأنها تعزيز تنافسية المقصد المصري ورفع أعداد السائحين خلال المرحلة المقبلة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

فيروس نيباه

يسبب الوفاة.. اعرف أعراض فيروس نيباه للاكتشاف المبكر

نيباه

بعد ظهوره .. كيف تحمى نفسك من فيروس نيباه

صينية سجق

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين .. السعر والرابط

بعد التشكك فى جمالها.. 10 صور تبرز لـ جيهان الشماشرجي تكشف عن أنوثتها

كيف تكسبين ثقة نفسك خلال أسبوع واحد فقط؟ 7 خطوات عملية لتغيير حياتك

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

