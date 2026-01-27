برلماني: فتح خطوط طيران جديدة مع أوروبا ضرورة عاجلة لدعم السياحة

أكد النائب إيهاب إمام، عضو لجنة السياحة والآثار بـ مجلس النواب، أهمية التوسع في التعاون مع شركات الطيران الدولية وزيادة عدد الرحلات القادمة من الأسواق الأوروبية، باعتبارها من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

وشدد على أن فتح خطوط جوية جديدة يمثل خطوة محورية لزيادة أعداد السائحين وتحقيق نمو مستدام للقطاع السياحي.

وأوضح «إمام» في تصريحات له، اليوم، أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير منظومة النقل الجوي بشكل شامل، سواء من حيث تحديث الأسطول، أو رفع كفاءة المطارات، أو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة تبدأ من لحظة الوصول وحتى المغادرة.

وأشار عضو لجنة السياحة والآثار إلى ضرورة دعم الربط الجوي الداخلي بين المقاصد السياحية المختلفة، بما يسمح للسائح بزيارة أكثر من مدينة خلال الرحلة الواحدة، ويعزز من منتجي السياحة الثقافية والشاطئية، ويرفع متوسط مدة الإقامة ومعدلات الإنفاق.

وشدد النائب على أهمية الاستثمار في العنصر البشري داخل المطارات وقطاع الطيران من خلال برامج تدريب مستمرة، وتطبيق أحدث نظم السلامة والجودة، إلى جانب تطوير منظومة نقل الحقائب وتسهيل إجراءات السفر والوصول، وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات لمواكبة الزيادة المتوقعة في الحركة السياحية.

كما دعا إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل بعض الخدمات داخل المطارات، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للبنية التحتية الاستراتيجية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة دون المساس بالسيادة الوطنية أو أمن المنشآت.

وأكد إيهاب إمام أن السياحة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري ومصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة، مطالبًا بوضع خطة واضحة لزيادة الرحلات الأوروبية، وتطوير الخدمات الرقمية بالمطارات، وإطلاق أدوات إلكترونية تساعد السائح على تتبع أمتعته والحصول على المعلومات بسهولة.

واختتم النائب بالتأكيد على أن دعم السياحة لا يقتصر على الترويج فقط، بل يبدأ من البنية التحتية وجودة الخدمة وسهولة الحركة، مشيرًا إلى أن البرلمان سيواصل دعم أي خطوات من شأنها تعزيز تنافسية المقصد المصري ورفع أعداد السائحين خلال المرحلة المقبلة.