بعد تصريحات وزير الخارجية .. إيران تستدعي السفير الإيطالي بطهران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إستدعاء السفير الإيطالي لدى طهران وإبلاغه احتجاجها الشديد على مواقف وزير الخارجية الإيطالي غير المسؤولة بشأن حرس الثورة

كما حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من العواقب الوخيمة لأي تصنيف معاد لحرس الثورة داعية وزير الخارجية الإيطالي إلى تصحيح نهجه.



وفي وقت لاحق ؛ كشف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ، عن أن بلاده ستطلب من شركائها في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب، على خلفية قمع طهران للاحتجاجات الشعبية خلال الشهر الجاري ومقتل آلاف الأشخاص.

وذكر تاياني، في بيان: "الخسائر التي تكبدها السكان المدنيون خلال الاحتجاجات تتطلب رداً واضحاً، وسنثير هذه القضية يوم الخميس في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل"، مضيفاً أنه "سيقترح، بالتنسيق مع شركاء آخرين، إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، وفرض عقوبات منفردة على المسؤولين عن هذه الأعمال الشنيعة".

ولفت إلى أن الأولوية القصوى لإيطاليا يجب أن تظل حماية رعاياها، مشيراً إلى أنه أصدر تعليمات بتخفيض عدد الموظفين في سفارة طهران بنحو كبير، مع عودة الموظفين إلى إيطاليا على وجه السرعة.

وسيؤدي تصنيف الحرس الثوري جماعةً إرهابية إلى اتخاذ مجموعة من التدابير القانونية والمالية والدبلوماسية، التي من شأنها أن تقيِّد بشدة قدرة الحرس الثوري على العمل في أوروبا.

