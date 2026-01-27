انفجارات في طهران.. إيران: نتيجة «اختبارات صاروخية روتينية»

أكدت مصادر إيرانية اليوم، الثلاثاء، أن الأصوات القوية التي سمعت في محيط العاصمة طهران ليست ناجمة عن هجمات خارجية، بل عن تجربة صاروخية أو اختبارات دفاع جوي روتينية أجريت من قبل القوات المسلحة الإيرانية، بحسب ما نقلت وكالة فارس التابعة للحرس الثوري الإيراني، ومصادر إعلامية إيرانية أخرى.

وذكرت التقارير أن الانفجارات التي دوت في شمال العاصمة وفي منطقة ماهلاتي كانت مرتبطة بتفعيل واختبار أنظمة دفاع جوي، وهو ما وصفته بأنها عمليات تدريبية روتينية لا تهدف إلى إشعال تصعيد عسكري في المنطقة.

انفجار قرب مطار أورومية

في سياق منفصل، أبلغ عن انفجار قرب مطار أورومية في شمال غرب إيران، لكن وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أوضحت أن هذا الحادث سببه التخلص من ذخائر قديمة أو بقايا عسكرية متراكمة، وليس نتيجة هجوم خارجي.

تأتي هذه التصريحات الإيرانية في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا بين إيران وإسرائيل، مع تبادل اتهامات متواصل وإطلاق صواريخ من كلا الجانبين في الأشهر الماضية.

فقد شهد العام الماضي سلسلة من الهجمات المتبادلة بين الجيش الإيراني وقوات الاحتلال الإسرائيلية، بدأت بهجمات إسرائيلية واسعة على أهداف في إيران شملت منشآت نووية وعسكرية، ما دفع طهران للرد بإطلاق صواريخ باليستية ومسيّرات باتجاه أهداف داخل إسرائيل.

وأدت هذه المواجهات إلى سماع أصوات انفجارات في سماء طهران خلال الأيام التي صُنفت فيها كأيام اشتعال ساخنة، فيما كانت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية تعمل على تفعيل مضاداتها ضد ما وصفته بالتهديدات الجوية.

تصريحات رسمية إيرانية

جاءت تصريحات المصادر الإيرانية حول الاختبارات الصاروخية الروتينية في الوقت الذي تسعى فيه السلطات لتخفيف التوتر الداخلي والخارجي، مؤكدة أن ما جرى ليس استهدافًا من قوى أجنبية، وأن الوضع تحت السيطرة وفق خطط تدريب عسكرية مخططة مسبقًا.