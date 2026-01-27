رئيس الوزراء يتفقد أقسام مستشفى كليوباترا ويؤكد: يقدم خدمات بمعايير عالمية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من الأقسام المختلفة بمستشفى كليوباترا التجمع (سكاي)، عقب افتتاحه اليوم بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من الوزراء والمحافظين، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات المختلفة، ومسئولي القطاع الصحي والجهات والأجهزة المعنية، والدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، وقيادات المجموعة.

وتضمنت جولة رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه بالطابق الأرضي قسم الطوارئ، بما يتضمنه من مدخل الطوارئ، وغرفة الإنعاش، وغرف الحوادث، ومنطقة العلاج، ثم توجه لتفقد قسم الأشعة التي شملت الأشعة العادية وأشعة المسح الذري؛ حيث استمع لشرح من الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، حول هذه الأقسام.

وصعد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه للطابق الأول، حيث تفقد الصيدلية، وقسم الأسنان وقسم الغسيل الكلوي، ثم تفقد العيادات الخارجية وشاهد نموذجا للعيادات، كما تفقد مركز القلب والأوعية الدموية، ومركز الصدر. وحرص رئيس الوزراء على تفقد مركز علاج الأطفال، والذي تضمن تجهيزات خاصة لطب الأطفال تشمل 11 تخصصًا دقيقًا، مع بيئة مبهجة وملونة تناسب الأطفال.

وأوضح الدكتور أحمد عز الدين أن العيادات يتوافر بها تجربة متميزة وسلسة للمرضى من خلال خدمات متكاملة؛ حيث تتواجد العيادات والخدمات في مكان واحد، وتشمل طب وجراحة العيون، والقلب، والكُلى، والنساء والتوليد، بجانب عيادات أمراض الصدر، وطب الأطفال، وعيادات الأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسنان، فضلا عن العلاج الطبيعي، وجراحة العظام.

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه قسم العناية المركزة لأمراض القلب بالطابق الرابع، حيث شاهدوا نموذجا لجناح إقامة المرضى، ونموذجا آخر لغرف إقامة المرضى، وغرف أخرى لعناية القلب، بالإضافة إلى غرفة القسطرة القلبية.

وقبل أن يغادر المستشفى، حضر رئيس مجلس الوزراء مراسم التقاط صورة جماعية تذكارية مع أعضاء مجلس إدارة المستشفى.

وفي نهاية جولته، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالمستشفى والخدمات الطبية والعلاجية المتوافرة به، والذي وصفه بأنه يقدم خدمات بمعايير عالمية، مؤكدا أن هذا المستشفى يعد إضافة نوعية حقيقية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.