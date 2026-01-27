قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العمر مجرد رقم.. أساطير كرة القدم تتحدى الزمن وتعيد كتابة التاريخ في الملاعب
فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة
مواعيد بدء الدراسة والامتحانات|تفاصيل الخريطة الزمنية لـ الفصل الدراسي الثاني 2026 بالمدارس
بسبب مشهد درامي.. التمريض تستغيث بالرئيس للحفاظ على كرامة العاملين بالمهنة
الوزراء: مصر أكبر دولة مضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال عام 2025
مدبولي: تطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري يمثل عنصرًا حاسمًا في دعم خطط التنمية
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 الآن
رئيس الوزراء يتفقد أقسام مستشفى كليوباترا ويؤكد: يقدم خدمات بمعايير عالمية
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد أقسام مستشفى كليوباترا ويؤكد: يقدم خدمات بمعايير عالمية

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

  تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من الأقسام المختلفة بمستشفى كليوباترا التجمع (سكاي)، عقب افتتاحه اليوم بحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعدد من الوزراء والمحافظين، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات المختلفة، ومسئولي القطاع الصحي والجهات والأجهزة المعنية، والدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، وقيادات المجموعة.

         وتضمنت جولة رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه بالطابق الأرضي قسم الطوارئ، بما يتضمنه من مدخل الطوارئ، وغرفة الإنعاش، وغرف الحوادث، ومنطقة العلاج، ثم توجه لتفقد قسم الأشعة التي شملت الأشعة العادية وأشعة المسح الذري؛ حيث استمع لشرح من الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، حول هذه الأقسام.

 وصعد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه للطابق الأول، حيث تفقد الصيدلية، وقسم الأسنان وقسم الغسيل الكلوي، ثم تفقد العيادات الخارجية وشاهد نموذجا للعيادات، كما تفقد مركز القلب والأوعية الدموية، ومركز الصدر. وحرص رئيس الوزراء على تفقد مركز علاج الأطفال، والذي تضمن تجهيزات خاصة لطب الأطفال تشمل 11 تخصصًا دقيقًا، مع بيئة مبهجة وملونة تناسب الأطفال.

وأوضح الدكتور أحمد عز الدين أن العيادات يتوافر بها تجربة متميزة وسلسة للمرضى من خلال خدمات متكاملة؛ حيث تتواجد العيادات والخدمات في مكان واحد، وتشمل طب وجراحة العيون، والقلب، والكُلى، والنساء والتوليد، بجانب عيادات أمراض الصدر، وطب الأطفال، وعيادات الأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسنان، فضلا عن العلاج الطبيعي، وجراحة العظام.

      كما تفقد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه قسم العناية المركزة لأمراض القلب بالطابق الرابع، حيث شاهدوا نموذجا لجناح إقامة المرضى، ونموذجا آخر لغرف إقامة المرضى، وغرف أخرى لعناية القلب، بالإضافة إلى غرفة القسطرة القلبية.

       وقبل أن يغادر المستشفى، حضر رئيس مجلس الوزراء مراسم التقاط صورة جماعية تذكارية مع أعضاء مجلس إدارة المستشفى.

         وفي نهاية جولته، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالمستشفى والخدمات الطبية والعلاجية المتوافرة به، والذي وصفه بأنه يقدم خدمات بمعايير عالمية، مؤكدا أن هذا المستشفى يعد إضافة نوعية حقيقية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

مستشفي كليوباترا كليوباترا التجمع مدبولي رئيس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يُناقش مع نائب وزير الصحة للسكان مستجدات الجهود المبذولة في ملف السكان

محافظ بني سويف

صحة بني سويف: تقديم 405 خدمات طبية لأهالي قرية بني خليفة بمركز ناصر

تعليم بني سويف

وكيل تعليم بني سويف تستقبل لجنة اختيار رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل للثانوية العامة

بالصور

قبل رمضان خزني أكلك بذكاء: 10 أسرار لتوفير الوقت والجهد كل يوم

طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي

بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد