أبو القمصان تنتقد وزارة السياحة: غياب الردع يؤدي لمنع النساء من الإقامة بمفردهن بالفنادق

انتقدت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، ما وصفته بـ"غضّ الطرف" من قبل وزارة السياحة عن الفنادق التي تمنع النساء من الإقامة بمفردهن، معتبرة أن هذا يمثل شكلاً من أشكال التخلي عن المرأة وقضاياها.

أولويات السلطة التنفيذية

وأكدت أبو القمصان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار" أن مصر شهدت خلال السنوات الست الماضية تعديلات تشريعية هامة لصالح المرأة، بفضل توجيهات الرئيس السيسي وخطابه الداعم للمرأة، إلا أن التطبيق العملي على الأرض لا يعكس هذه التشريعات، حيث لا تعتبر قضايا المرأة من أولويات السلطة التنفيذية.

الانتصارات التشريعية

وأوضحت أن غياب جهة رسمية لرصد تطبيق هذه القوانين يجعل من الانتصارات التشريعية مجرد نصوص تُعرض في المؤتمرات الدولية دون أثر حقيقي على أرض الواقع.

وتابعت: "وزارة السياحة تقول إن لا يوجد قرار مكتوب، وهذا صحيح، لكنه لا يكفي، فغياب آليات الردع يعني أن أي شخص يمكنه الاستمرار في ممارسة تلك الممارسات دون عقاب".