برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة تجسّد رؤية وطنية شاملة لحماية مصر وتعزيز الاستقرار

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
عبد الرحمن سرحان

أكد عبد الله حسن عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بعيد الشرطة الـ 74، حمل رسائل وطنية عميقة حول الأمن والاستقرار، وتقديرًا للتضحيات الجسام لرجال الشرطة الذين يواصلون الليل بالنهار في حماية الوطن ومؤسساته.

وقال حسن ، في بيان صحفي اليوم إن كلمة الرئيس السيسي جسدت التقدير الكامل للشرطة المصرية، التي عبرت عبر التاريخ عن التضحية والشجاعة في الدفاع عن الوطن، وحماية المواطنين من كل أشكال الخطر، مؤكدًا أن الاحتفال بعيد الشرطة يعكس تقدير الدولة لدورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وأضاف أن، التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة تُعد نموذجًا حيًا للوفاء والانتماء الوطني، وأن دماء الشهداء ستظل دائمًا نبراسًا للأجيال القادمة لتعلّم قيمة الخدمة الوطنية والالتزام بالدفاع عن الوطن ومؤسساته.

وأوضح عبدالله حسن أن، كلمة الرئيس لم تقتصر على الاحتفاء بالشرطة، بل تضمنت رؤية شاملة للإصلاح المؤسسي، وتقوية الدور المجتمعي للشرطة، وحماية الشباب من الانحرافات والأفكار المتطرفة.

وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن التقدم الوطني يعتمد على القانون والنظام والعمل الجاد والمسؤولية المجتمعية، مؤكدًا أن استراتيجية الإصلاح طويلة المدى التي تحدث عنها الرئيس تركز على التخطيط والتنمية المستدامة، بعيدًا عن القرارات السريعة أو الانفعالية.

وأضاف عبد الله حسن، أن الرئيس السيسي شدد في كلمته على أهمية الوسطية الدينية وترسيخ القيم الأخلاقية كأساس للتفوق الوطني، مشيرًا إلى أن التفاضل بين المواطنين لا يكون على أساس الدين، بل على الأخلاق والسلوك.

وأشار  إلى تحذير الرئيس من الأفكار المتطرفة الناتجة عن الجهل بالدين، مؤكدًا أنها رسالة هامة للشباب للحفاظ على وعيهم الوطني وعدم الانجراف وراء تفسيرات خاطئة تهدد المجتمع من الداخل.

وأكد أن حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها مصر اليوم هي ثمرة القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، ومثال على قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتضحيات رجال الشرطة هي الضمانة الحقيقية لحماية الوطن ومؤسساته على مر العصور.

