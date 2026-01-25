برلماني: الاستثمار في الشمس والرياح يقودنا للاكتفاء الصناعي والتقدم الاقتصادي

قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن إعلان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن دعم الاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمثل خطوة استراتيجية لتوطين الصناعة وخلق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

إقامة مصانع لتصنيع المهمات الكهربائية

وأضاف الشرقاوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد: "الاهتمام بنقل التكنولوجيا الحديثة وإقامة مصانع لتصنيع المهمات الكهربائية محليًا ليس مجرد مشروع صناعي، بل رافعة وطنية لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وخلق آلاف فرص العمل للشباب، وتعزيز دور مصر الإقليمي في الطاقة النظيفة".

وأكد النائب أن دعم المنتج المحلي وتوسيع الشراكات مع الشركات العالمية مثل SANY سيضمن تحقيق الاكتفاء الصناعي، وخفض فاتورة الاستيراد، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية، بما يصب في مصلحة الاقتصاد والمواطن.

واختتم الشرقاوي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المشروعات تعكس رؤية الدولة في التحول الطاقي والاستدامة البيئية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا لتكنولوجيا الطاقة المتجددة، داعيًا جميع المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الواعد.