أحمد عبد المجيد: كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة أكدت أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالحفاظ على الدولة

أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد امين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، جاءت بمثابة رسالة طمأنة واضحة للشعب المصري، وتأكيد جديد على أن الدولة المصرية تمضي بثبات في طريق الإصلاح بعزيمة لا تنكسر، وبمنهج واعٍ يقوم على البناء لا الهدم.

وأوضح عبد المجيد في بيان صحفي له اليوم، أن الرئيس السيسي وضع إطارًا وطنيًا جامعًا لمفهوم الإصلاح الحقيقي، القائم على تطوير مؤسسات الدولة بأبنائها، وبالعمل الجاد والصبر، بعيدًا عن الصدام أو الفوضى، مؤكدًا أن هذا النهج هو الضمانة الأساسية للحفاظ على استقرار الدولة ومقدراتها.

وشدد أمين سر تعليم البرلمان، على أن النقد البناء حق مكفول وضرورة وطنية، لكنه يجب أن يكون نقدًا مسؤولًا يهدف إلى التصحيح وتحسين الأداء، لا وسيلة لهدم الدولة أو التشكيك في مؤسساتها، مشيرًا إلى أن ما تعانيه بعض الدول من انهيار وفوضى هو نتاج مباشر لمحاولات إسقاط المؤسسات تحت شعارات زائفة.

وأضاف أحمد عبد المجيد أن حديث الرئيس عن أن الإصلاح مسار طويل المدى يعكس رؤية استراتيجية عميقة، تقوم على التدرج، والتخطيط، وبناء القدرات، وليس القرارات الانفعالية أو الحلول السريعة التي تدفع الدول ثمنها لاحقًا.

وأكد نائب الاسكندرية. أن الدولة المصرية ستظل قوية بمؤسساتها، وقادرة على التصدي بكل حسم للتطرف والإرهاب، اللذين يستهدفان هدم الوعي قبل هدم السلاح، مشددًا على أن معركة مصر اليوم هي معركة وعي وبناء واستقرار، بقدر ما هي معركة أمن.

وأختتم الدكتور احمد عبد المجيد حديثه، إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ما مرت به الدولة من تحديات خلال السنوات الماضية كان كاشفًا لحقيقة أوضاع المؤسسات، موضحًا أن الدولة اختارت طريق الإصلاح الهادئ والمتدرج دون صدام، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها هو الأساس لأي عملية إصلاح ناجحة، فالهدف لم يكن أبدًا الهدم أو الاستبدال، بل التطوير من الداخل وبأبناء الوطن أنفسهم.