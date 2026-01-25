برلماني: الأرقام تؤكد كفاءة الأداء الأمني.. والتشريعات وراء تراجع معدلات الجريمة

أكد النائب يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القفزات الكبيرة التي حققتها مصر في المؤشرات الدولية المعنية بقياس معدلات الجريمة والعنف، تعكس بوضوح كفاءة الأداء الأمني للدولة المصرية، ونجاح السياسات التي انتهجتها وزارة الداخلية خلال السنوات الماضية في ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مقدرات الوطن والمواطنين.

وأوضح كدواني في تصريحات خاصة، أن لغة الأرقام الصادرة عن معهد الاقتصاد والسلام تعد شهادة دولية موثوقة على ما تحقق من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، لافتا إلى أن تقدم مصر 93 مركزا في مؤشر الجريمة العنيفة، وتصدرها قائمة الدول الأكثر تحسنا في مؤشر تصورات الجريمة، يؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في بناء منظومة أمنية حديثة قادرة على مواجهة مختلف التحديات.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن التشريعات التي أصدرها مجلس النواب خلال السنوات الأخيرة، لعبت دور محوري في دعم جهود أجهزة إنفاذ القانون، من خلال تشديد العقوبات على الجرائم الخطرة، ومواكبة التطور في أنماط الجريمة، خاصة الجرائم المنظمة والإلكترونية والإرهابية، بما وفر غطاء تشريعي قوي ساهم في تضييق الخناق على الخارجين عن القانون.

وأضاف كدواني، أن ما تحقق من تحسن ملحوظ في شعور المواطنين بالأمان، وانخفاض معدلات الجرائم الخطرة، هو ثمرة تكامل الجهود بين المؤسسات الأمنية والتشريعية والتنفيذية.