ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
من الدمغة إلى الفاتورة.. كيف تحمي نفسك من الذهب المغشوش؟
تفاصيل جريمة لا أخلاقية هزت محافظة الغربية ضحيتها طـ.ـفل لم يبلغ 10 سنوات
زاهي حواس : إطلاق حملة كبرى لاستعادة المسلة المصرية في بريطانيا.. أوبرا ضخمة عن الملك توت بالتعاون مع كاتب إيطالي وموسيقي عالمي
بعد قرار الأهلي.. تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك والـATM
كوارث الغاز.. مصرع ممرضة خنقا أثناء الاستحمام في المنوفية
حب النبي والوطن يجمع زوار معرض الكتاب.. وتزايد الإقبال على جناح الأزهر وفعالياته الثقافية والدينية
زياد السيسي بطل سلاح السيف: العودة لمنصات التتويج دافع قوي وهدفي ميدالية أولمبية في لوس أنجلوس 2028
"حسبي الله ونعم الوكيل".. إيمان عز الدين تُوجّه دعاءً مؤلمًا بعد أذى طال أولادها
قناة عبرية: مسؤول سابق بالموساد يتوقع موعد "سقوط النظام الإيراني"
برلمان

مقترح برلماني لنقل الورش والمصانع خارج الأحياء السكنية بالقاهرة

المهندس محمد مصطفى كشر،
حسن رضوان

طرح المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بـ مجلس الشيوخ، عدة حلول عملية للمشكلات التي تواجه محافظة القاهرة، خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقده الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمقر ديوان عام المحافظة، والذي شهد استعراض الخطط التنموية المستهدفة للعاصمة، حيث قدم "كشر" رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى معالجة القضايا الجوهرية التي تمس حياة المواطن القاهري بشكل مباشر.

واقترح النائب، انطلاقًا من خبرته في ملف الصناعة، التنسيق بين محافظة القاهرة وهيئة التنمية الصناعية لوضع خطة زمنية لتخصيص مناطق صناعية وحرفية مستدامة خارج الكتل السكنية، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين أصحاب الحرف من خلال توفير مساحات مجهزة تضمن استقرار أعمالهم وعمل حصر "كودي" دقيق لكل حرفة، وفي الوقت نفسه حماية البيئة والمرافق من الضغط المفرط على شبكات الخدمات العامة داخل الأحياء السكنية والحد من التلوث البيئي.

إنشاء أسواق ليلية بديلة في مناطق غير حيوية

وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والتنظيمي، طرح "كشر" مقترحًا بإنشاء أسواق ليلية بديلة في مناطق غير حيوية أو ساحات شاغرة، يتم استغلالها مقابل أجر رمزي لدعم أنشطة المحافظة، كما  أن هذا الاقتراح يسعى إلى إعادة الانضباط للشارع من خلال تقليل الزحام المروري في الشوارع الحيوية، وتوفير بيئة عمل آمنة وقانونية للباعة الجائلين بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة.

وأشاد النائب بالروح التعاونية التي أبداها محافظ القاهرة، مؤكداً أن تضافر الجهود بين أعضاء مجلس الشيوخ والجهاز التنفيذي يمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق طموحات المواطنين، مشددًا على أن النقاشات المشتركة تساعد في تحويل الأفكار والمقترحات إلى خطط تنفيذية قابلة للتطبيق.

وشدد "كشر"، بصفته أمين الصناعة والمشاريع بحزب حماة الوطن في أمانة القاهرة، على أن الحزب يضع كافة إمكانياته الفنية والسياسية لدعم المشروعات القومية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة بالعاصمة.

المصانع الأحياء السكنية بالقاهرة نقل الورش المهندس محمد مصطفى

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

حمزة عبد الكريم

رسمياً حمزة عبد الكريم لاعباً في نادي برشلونة .. تفاصيل

البابا تواضروس والأنبا انجيلوس

محبة وفرح.. كنائس شبرا الشمالية ترحب بسلامة البابا تواضروس

البابا تواضروس والأنبا موسى

دفء المحبة والوفاء يظهر في المقر البابوي خلال لقاء البابا تواضروس مع الأنبا موسى| شاهد

وزير التعليم العالي

غدًا.. وزير التعليم العالي يتفقد معرض طلاب الجامعات الأجنبية ويستعرض مستقبل الإبداع والابتكار

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

