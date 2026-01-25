مقترح برلماني لنقل الورش والمصانع خارج الأحياء السكنية بالقاهرة

طرح المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بـ مجلس الشيوخ، عدة حلول عملية للمشكلات التي تواجه محافظة القاهرة، خلال مشاركته في الاجتماع الذي عقده الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمقر ديوان عام المحافظة، والذي شهد استعراض الخطط التنموية المستهدفة للعاصمة، حيث قدم "كشر" رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى معالجة القضايا الجوهرية التي تمس حياة المواطن القاهري بشكل مباشر.

واقترح النائب، انطلاقًا من خبرته في ملف الصناعة، التنسيق بين محافظة القاهرة وهيئة التنمية الصناعية لوضع خطة زمنية لتخصيص مناطق صناعية وحرفية مستدامة خارج الكتل السكنية، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين أصحاب الحرف من خلال توفير مساحات مجهزة تضمن استقرار أعمالهم وعمل حصر "كودي" دقيق لكل حرفة، وفي الوقت نفسه حماية البيئة والمرافق من الضغط المفرط على شبكات الخدمات العامة داخل الأحياء السكنية والحد من التلوث البيئي.

إنشاء أسواق ليلية بديلة في مناطق غير حيوية

وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والتنظيمي، طرح "كشر" مقترحًا بإنشاء أسواق ليلية بديلة في مناطق غير حيوية أو ساحات شاغرة، يتم استغلالها مقابل أجر رمزي لدعم أنشطة المحافظة، كما أن هذا الاقتراح يسعى إلى إعادة الانضباط للشارع من خلال تقليل الزحام المروري في الشوارع الحيوية، وتوفير بيئة عمل آمنة وقانونية للباعة الجائلين بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة.

وأشاد النائب بالروح التعاونية التي أبداها محافظ القاهرة، مؤكداً أن تضافر الجهود بين أعضاء مجلس الشيوخ والجهاز التنفيذي يمثل الضمانة الحقيقية لتحقيق طموحات المواطنين، مشددًا على أن النقاشات المشتركة تساعد في تحويل الأفكار والمقترحات إلى خطط تنفيذية قابلة للتطبيق.

وشدد "كشر"، بصفته أمين الصناعة والمشاريع بحزب حماة الوطن في أمانة القاهرة، على أن الحزب يضع كافة إمكانياته الفنية والسياسية لدعم المشروعات القومية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة بالعاصمة.