كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

للتهنئة وتنسيق التعاون.. المستشار هشام بدوي يستقبل رئيس ووكيلي مجلس الشيوخ

رئيسا النواب والشيوخ
فريدة محمد - ماجدة بدوى

استقبل المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، صباح اليوم الثلاثاء، المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ، يرافقه اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس فام وكيلي مجلس الشيوخ، والمستشار أحمد عبدالغني أمين عام مجلس الشيوخ والمستشار عمرو يسري المستشار القانوني لرئيس مجلس الشيوخ، بحضور الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش، وكيلي مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب. 
 


حيث قدم رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة باسمه وبالنيابة عن نواب المجلس، للمستشار هشام بدوي، بمناسبه توليه منصب رئيس مجلس النواب، متمنياً له التوفيق والسداد فى مهام عمله، مؤكداً رغبة مجلس الشيوخ الصادقة فى دعم مجلس النواب فى أداء مهامه ضمن إطار من التعاون والتكامل لإنجاز المهام البرلمانية المنوطة بالمجلسين.

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عن امتنانه لزيارة رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له وعن تقديره لهذه التهنئة، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقاً كاملاً بين مجلسي النواب والشيوخ وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى الدستور، على النحو الذي يحقق مصلحة الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي ختام اللقاء، أهدى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، درع مجلس الشيوخ إلى المستشار هشام بدوي.

البرلمان النواب مجلس النواب اخبار البرلمان نواب الشيوخ

