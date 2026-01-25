عبدالعال مهنئا الرئيس السيسي بعيد الشرطة: قوة الدولة تعتمد على تماسك مؤسساتها

تقدم سيد عبد العال ، رئيس حزب التجمع، للرئيس عبد الفتاح السيسي بإسم قيادات وأعضاء حزب التجمع، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الشرطة.

وقال عبد العال في بيان له: “إن ذكرى ملحمة الإسماعيلية الخالدة باعتبارها مرجعية وطنية جامعة، تذكر المصريين بأن قوة الدولة لا تقوم إلا على تماسك مؤسساتها وانحيازها الصادق للشعب”.

وتابع: وحزب التجمع يرى ان ما حدث يوم 25 يناير 1952 لم يكن مجرد معركة عسكرية سجلت بسالة رجال الشرطة في الدفاع عن حرمة الوطن، بل كانت لحظة عميقة الدلالة، وكاشفة عن روح وطنية متجذرة ضاربة في أعماق تاريخ مصر، تسري في شرايين مؤسسات دولتها الحضارية، وتشكل حائط الصد المنيع في وجه أي اعتداء.