وزير الشباب الرياضة يختتم النسخة الـ11 من دوري مراكز الشباب لكرة القدم بدمياط

شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ختام النسخة الحادية عشرة من دوري مراكز الشباب لكرة القدم بالمحافظة، والذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وذلك ضمن جولة الوزير التفقدية بمحافظة دمياط، وفي إطار خطة الوزارة لتطوير البنية التحتية الرياضية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

حيث أقيمت المباراة النهائية بين فريقي مركز شباب جمصه ومركز تفتيش السرو، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن تُحسم المباراة بركلات الترجيح لصالح فريق مركز شباب جمصه، الذي توّج بالمركز الأول.

وجاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وبحضور المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والنائب وليد التمامى والنائب أمير الصديق عضوا مجلس الشيوخ والنائب محمود مشعل عضو مجلس النواب والدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

كما شهد الوزير والمحافظ فعاليات مشروع مراكز تدريب اللياقة البدنية (نشء وشباب)، والمشروع القومي «ها أنا أحقق ذاتي» للأيتام، ومراكز تدريب كرة القدم للفتيات تحت شعار: «ألف بنت.. ألف حلم»، والذي تنفذها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية).

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن دوري مراكز الشباب يُعد أحد أهم المشروعات الرياضية القومية التي تنفذها الوزارة، لما له من دور محوري في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، واكتشاف المواهب في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن استمرار تنظيم الدوري للعام الحادي عشر على التوالي يعكس نجاحه وتحقيقه لأهدافه التنموية والرياضية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص على دعم البرامج والأنشطة الموجهة للنشء والشباب، ومن بينها مشروعات اللياقة البدنية، ومراكز تدريب كرة القدم للفتيات، ومشروع «ها أنا أحقق ذاتي» للأيتام، بما يسهم في بناء شخصية متكاملة للشباب، وترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي، وإتاحة الفرصة أمام جميع الفئات للمشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مبادرة «ألف بنت.. ألف حلم» تمثل خطوة مهمة نحو دعم وتمكين الفتيات رياضياً، وتأكيد حقهن في ممارسة الرياضة في بيئة آمنة ومحفزة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، عن سعادته بحضور ختام النسخة الحادية عشرة من دوري مراكز الشباب بالمحافظة، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الروح الرياضية بين الشباب، وتنمية مهاراتهم، وإبعادهم عن السلوكيات السلبية.

وأوضح محافظ دمياط أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مشيدًا بالمستوى التنظيمي المتميز لدوري مراكز الشباب، وبالبرامج المتنوعة التي تستهدف النشء والشباب والفتيات والأيتام، بما يعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري.

وتتضمن جولة وزير الشباب والرياضة بمحافظة دمياط حضور فعاليات ختام دوري مراكز الشباب، وحضور عدد من الأنشطة الرياضية والتنموية، من بينها افتتاح الملعب الأكريليك المتعدد بنظام الطرح الاستثماري، وحضور مباراة كرة اليد لمنتخب دمياط.

وتتضمن الزيارة أيضًا افتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي، وصالة الألعاب الرياضية بنادي المستقبل بدمياط الجديدة، إلى جانب تفقد تجهيزات مشروع «كابيتانو مصر» بالقرية الأوليمبية، وإطلاق إشارة بدء ماراثون الجري.

وتُختتم الجولة بمدينة رأس البر، حيث يتفقد الوزير الصالة المغطاة والمدينة الشبابية، ويفتتح حمام السباحة بنادي رأس البر الرياضي.

وجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة، عقب وصوله محافظة دمياط صباح اليوم، عقد لقاءً موسعاً مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بديوان عام المحافظة، وافتتاح وحدة الطب الرياضي وتفقد أعمال تطوير سيتي كلوب ومركز شباب الإستاد، كما افتتح الملعب الخماسي بمركز شباب ميت الخولي ومركز شباب أبو عدوى