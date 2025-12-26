قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 1٪
الدبلوماسية المصرية في أفريقيا 2025..ممرات لوجستية وتنموية وتعزيز التجارة البينية
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة بتمويل مشترك بين مصر وفرنسا.. تفاصيل
مواعيد انطلاق مباريات الجولة الثانية في أمم إفريقيا 2025
سعر الدولار اليوم 26-12-2025
ما حكم زيارة المقابر والشخص على جنابة؟.. علي جمعة يجيب
الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026
القيادة الأمريكية في إفريقيا تعلن مقـ.تل عناصر من داعش في غارة بنيجيريا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-12-2025 والقنوات الناقلة
دعاء الجمعة الأولى من رجب.. احرص عليه حتى غروب شمس اليوم
سعر الذهب اليوم 26-12-2025
موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق
تاريخ مواجهات منتخب مصر وجنوب إفريقيا

رباب الهواري

يلتقي منتخبا مصر وجنوب أفريقيا مساء اليوم الجمعة على ملعب أغادير المغربي، في مواجهة قوية ومبكرة لحسم صدارة المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب حتى 18 يناير 2026، حيث يسعى المنتخبان إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي وضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16.

انطلاقة متشابهة وطموحات مشتركة

دخل المنتخبان البطولة بانطلاقة ناجحة في الجولة الأولى، بعدما حقق كل منهما الفوز بنتيجة 2/1. ونجح منتخب مصر في قلب تأخره أمام زيمبابوي إلى انتصار مثير، بفضل تألق عمر مرموش ومحمد صلاح، الذي سجل هدف الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة، ليؤكد شخصية الفراعنة في اللحظات الحاسمة.


جنوب أفريقيا يثبت قوته مبكرًا

من جانبه، بدأ منتخب جنوب أفريقيا، بطل نسخة 1996 وصاحب المركز الثالث في نسخة 2023 بكوت ديفوار، مشواره بقوة بعد فوزه على أنجولا بهدفين مقابل هدف، ليبعث رسالة قوية لبقية منافسي المجموعة، ويؤكد رغبته في المنافسة على الصدارة.

تاريخ المواجهات في الكان

تحمل مباراة اليوم طابعًا ثأريًا خاصًا، إذ تعد المواجهة الرابعة بين المنتخبين في نهائيات كأس الأمم الأفريقية. سبق أن التقى الطرفان في نسخ 1996 و1998 و2019، ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز مرتين، أبرزها الانتصار في نهائي نسخة 1998 ببوركينا فاسو، بينما كان التفوق الأخير من نصيب جنوب أفريقيا، التي أقصت الفراعنة من دور الـ16 في نسخة 2019 بالقاهرة.

دوافع الثأر وحلم الانتصار

ويتطلع نجوم منتخب مصر، وعلى رأسهم محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، والحارس محمد الشناوي، إلى رد الاعتبار من خسارة 2019، في حين يسعى رونوين ويليامز حارس جنوب أفريقيا لمواصلة تفوقه وتحقيق فوز ثانٍ على التوالي أمام الفراعنة، في مباراة تعد بالكثير من الإثارة والندية.


 

