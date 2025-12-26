تاريخ مواجهات منتخب مصر وجنوب إفريقيا

يلتقي منتخبا مصر وجنوب أفريقيا مساء اليوم الجمعة على ملعب أغادير المغربي، في مواجهة قوية ومبكرة لحسم صدارة المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب حتى 18 يناير 2026، حيث يسعى المنتخبان إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي وضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16.

انطلاقة متشابهة وطموحات مشتركة

دخل المنتخبان البطولة بانطلاقة ناجحة في الجولة الأولى، بعدما حقق كل منهما الفوز بنتيجة 2/1. ونجح منتخب مصر في قلب تأخره أمام زيمبابوي إلى انتصار مثير، بفضل تألق عمر مرموش ومحمد صلاح، الذي سجل هدف الفوز القاتل في الدقائق الأخيرة، ليؤكد شخصية الفراعنة في اللحظات الحاسمة.



جنوب أفريقيا يثبت قوته مبكرًا

من جانبه، بدأ منتخب جنوب أفريقيا، بطل نسخة 1996 وصاحب المركز الثالث في نسخة 2023 بكوت ديفوار، مشواره بقوة بعد فوزه على أنجولا بهدفين مقابل هدف، ليبعث رسالة قوية لبقية منافسي المجموعة، ويؤكد رغبته في المنافسة على الصدارة.

تاريخ المواجهات في الكان

تحمل مباراة اليوم طابعًا ثأريًا خاصًا، إذ تعد المواجهة الرابعة بين المنتخبين في نهائيات كأس الأمم الأفريقية. سبق أن التقى الطرفان في نسخ 1996 و1998 و2019، ونجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز مرتين، أبرزها الانتصار في نهائي نسخة 1998 ببوركينا فاسو، بينما كان التفوق الأخير من نصيب جنوب أفريقيا، التي أقصت الفراعنة من دور الـ16 في نسخة 2019 بالقاهرة.

دوافع الثأر وحلم الانتصار

ويتطلع نجوم منتخب مصر، وعلى رأسهم محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه، والحارس محمد الشناوي، إلى رد الاعتبار من خسارة 2019، في حين يسعى رونوين ويليامز حارس جنوب أفريقيا لمواصلة تفوقه وتحقيق فوز ثانٍ على التوالي أمام الفراعنة، في مباراة تعد بالكثير من الإثارة والندية.



