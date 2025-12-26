تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب أفريقيا

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع منتخب مصر بنظيره منتخب جنوب أفريقيا، في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث يسعى الفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصهم في التأهل ومواصلة المشوار بثبات في البطولة القارية.

محمد الشناوي يقود حراسة المرمى

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على الاعتماد على الحارس المخضرم محمد الشناوي لحماية عرين الفراعنة في اللقاء المرتقب. ويُعد الشناوي أحد أهم الركائز الأساسية في صفوف المنتخب، لما يمتلكه من خبرات كبيرة وقدرة عالية على التعامل مع المواقف الصعبة، خاصة في المباريات الكبرى.

خط دفاع متوازن بخبرات محلية قوية

من المتوقع أن يتكون خط الدفاع من الرباعي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في قلب الدفاع، مع مشاركة محمد هاني في الجبهة اليمنى ومحمد حمدي في الجبهة اليسرى. ويتميز هذا الخط بالانسجام الدفاعي والقدرة على غلق المساحات أمام هجوم جنوب أفريقيا، إلى جانب المساندة الهجومية عند التقدم للأمام.

وسط ملعب قوي يجمع بين الصلابة والمهارة

في منطقة الوسط، يعول المنتخب على الثنائي مروان عطية وحمدي فتحي لتأمين الجانب الدفاعي وبناء الهجمات من العمق، بينما يتواجد أحمد سيد زيزو وتريزيجيه كأجنحة هجومية قادرة على صناعة الفرص، إلى جانب عمر مرموش الذي يمنح الفريق سرعة وحلولًا هجومية متنوعة.

محمد صلاح رأس الحربة وقائد الهجوم

يقود النجم العالمي محمد صلاح خط هجوم منتخب مصر في هذه المواجهة المهمة، حيث يُعد الورقة الرابحة للفراعنة بفضل قدراته التهديفية الكبيرة وخبرته الدولية. ويُنتظر أن يكون لصلاح دور حاسم في حسم اللقاء لصالح المنتخب.

آمال جماهيرية كبيرة قبل المواجهة

تتطلع الجماهير المصرية إلى تقديم منتخبها أداءً قويًا يعكس طموحاتهم في المنافسة على اللقب، خاصة في ظل امتلاك الفريق مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق الفوز أمام جنوب أفريقيا



