قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدبلوماسية المصرية في أفريقيا 2025..ممرات لوجستية وتنموية وتعزيز التجارة البينية
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة بتمويل مشترك بين مصر وفرنسا.. تفاصيل
مواعيد انطلاق مباريات الجولة الثانية في أمم إفريقيا 2025
سعر الدولار اليوم 26-12-2025
ما حكم زيارة المقابر والشخص على جنابة؟.. علي جمعة يجيب
الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026
القيادة الأمريكية في إفريقيا تعلن مقـ.تل عناصر من داعش في غارة بنيجيريا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 26-12-2025 والقنوات الناقلة
دعاء الجمعة الأولى من رجب.. احرص عليه حتى غروب شمس اليوم
سعر الذهب اليوم 26-12-2025
موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق
هل تخطط لرحلة طويلة؟.. راجع تطعيماتك في الوقت المناسب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع منتخب مصر بنظيره منتخب جنوب أفريقيا، في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، حيث يسعى الفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصهم في التأهل ومواصلة المشوار بثبات في البطولة القارية.

محمد الشناوي يقود حراسة المرمى

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على الاعتماد على الحارس المخضرم محمد الشناوي لحماية عرين الفراعنة في اللقاء المرتقب. ويُعد الشناوي أحد أهم الركائز الأساسية في صفوف المنتخب، لما يمتلكه من خبرات كبيرة وقدرة عالية على التعامل مع المواقف الصعبة، خاصة في المباريات الكبرى.

خط دفاع متوازن بخبرات محلية قوية

من المتوقع أن يتكون خط الدفاع من الرباعي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة في قلب الدفاع، مع مشاركة محمد هاني في الجبهة اليمنى ومحمد حمدي في الجبهة اليسرى. ويتميز هذا الخط بالانسجام الدفاعي والقدرة على غلق المساحات أمام هجوم جنوب أفريقيا، إلى جانب المساندة الهجومية عند التقدم للأمام.

وسط ملعب قوي يجمع بين الصلابة والمهارة

في منطقة الوسط، يعول المنتخب على الثنائي مروان عطية وحمدي فتحي لتأمين الجانب الدفاعي وبناء الهجمات من العمق، بينما يتواجد أحمد سيد زيزو وتريزيجيه كأجنحة هجومية قادرة على صناعة الفرص، إلى جانب عمر مرموش الذي يمنح الفريق سرعة وحلولًا هجومية متنوعة.

محمد صلاح رأس الحربة وقائد الهجوم

يقود النجم العالمي محمد صلاح خط هجوم منتخب مصر في هذه المواجهة المهمة، حيث يُعد الورقة الرابحة للفراعنة بفضل قدراته التهديفية الكبيرة وخبرته الدولية. ويُنتظر أن يكون لصلاح دور حاسم في حسم اللقاء لصالح المنتخب.

آمال جماهيرية كبيرة قبل المواجهة

تتطلع الجماهير المصرية إلى تقديم منتخبها أداءً قويًا يعكس طموحاتهم في المنافسة على اللقب، خاصة في ظل امتلاك الفريق مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق الفوز أمام جنوب أفريقيا


 

منتخب مصر اخبار الرياضة كأس الامم الافريقية منتخب جنوب افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

البنك المركزي

تحليل.. ماذا يعني خفض الفائدة 1% في البنوك؟

دار الإفتاء

هل يجوز رش الملح في المنزل اتقاء للحسد والمرض؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في كان 2025

ترشيحاتنا

أوقاف دمياط تنظّم ندوة توعوية بالمدارس

أوقاف دمياط تنظّم ندوات توعوية بالمدارس حول "التفكك الأسري" لترسيخ قيم الأسرة

واعظات الأوقاف يقدمن الدعم النفسي والتوعوي

واعظات الأوقاف يقدمن الدعم النفسي والتوعوي للمرضى بالمستشفيات خلال أنشطة شهر التطوع

مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين

مستشار شيخ الأزهر للوافدين: الطبيب الأزهري لا يبيع الألم ولا يتاجر بالإنسان

بالصور

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

يحميك من أمراض خطيرة.. ماذا يفعل الفجل الأبيض للجسم؟

الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك
الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك
الفجل الابيض ماذا يفعله لجسمك

فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

انفصال عمرو اديب ولميس الحديدي

بهدوء وبعد 25 سنة زواج.. لميس الحديدي وعمرو أديب يعلنان الانفصال

عفاف رشاد

شائعات الوفاة تطارد الفنانات.. عفاف رشاد ترد وأشرف زكي يتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد