الكونغولي ليس الأول.. نجوم رفضوا ارتداء قميص الأهلي| أسماء مفاجأة
معيط: في عام 2015 لم نجد 15 مليون دولار لشراء أدوية علاج فيروس سي
صدى البلد يكشف شخصية ابن الأهلي المتسبب في خروج الفريق من كأس مصر
محمد معيط: في 2011 مكنش فيه فلوس نشتري الغاز وتحدثنا مع الأشقاء العرب لتوفير شحنات
كيفية النجاة من عذاب القبر .. بكلمات بسيطة قبل النوم
هل يفرض صندوق النقد الدولي شيئا على مصر في برنامج الإصلاح؟ رد حاسم من محمد معيط
الأزمة الصومالية .. إعلام إسرائيلي : إدانة عربية وصمت إماراتي وزيارة سرية لـ تل أبيب
طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات
لميس الحديدي عن مباراة مصر وجنوب إفريقيا: روح عظيمة وأداء رجولي لم نره منذ سنوات
أستون فيلا يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز بهدفين في الدوري الإنجليزي
نتنياهو يواجه ضغوطا أمريكية للحوار مع حماس وحزب الله وإيران
الصوت الذهبي.. برنامج دولة التلاوة يكرم القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اجتماع عاجل بين فوزي لقجع ووليد الركراكي بعد تعثر المغرب أمام مالي

حسام الحارتي

تشهد أروقة منتخب المغرب تحركات عاجلة، عقب التعثر ضد مالي بهدف لمثله، أمس الجمعة، ضمن منافساتالجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة أمم افريقيا والمقامة بالمغرب.

وحرص فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم على عبد اجتماع عاجل مع وليد الركراكي  المدير الفني للمنتخب المغربي لوضع النقاط على الحروف بشأن الأداء الفني ” الذي ظهر به “أسود الأطلس” في ثاني جولات دور المجموعات.

وشهد الاجتماع استفسارًا مباشرً من لقجع للركراكي حول اختياراته التقنية وتغييراته خلال المباراة، والتي يرى الكثير منالمتابعين أنها كلفت المنتخب نقطتين.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الجامعة الملكية على توفير الأجواء المثالية وتصحيح الاختلالات بشكل فوري قبلالدخول في الأطوار الإقصائية.

ورغم أن المنتخب المغربي لا يزال يتربع على صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، إلا أن حالة من عدم الرضا تسود داخل الجامعة  المغربية

المغرب المنتخب المغربي فوزي لقجع الراكراكي امم افريقيا

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

حسام حسن

سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

محمود حميدة

تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة

الرئيس الصومالي

الرئيس الصومالي يوجه رسالة حاسمة إلى نتنياهو رفضا لاعتراف إسرائيل بـ "أرض الصومال"

أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يؤكد على احترام وحدة الصومال وسيادته

أرشيفية

مبعوثة بريطانيا لسوريا: استهداف مسجد حمص محاولة لتقويض السلام والاستقرار

بالصور

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

