اجتماع عاجل بين فوزي لقجع ووليد الركراكي بعد تعثر المغرب أمام مالي

تشهد أروقة منتخب المغرب تحركات عاجلة، عقب التعثر ضد مالي بهدف لمثله، أمس الجمعة، ضمن منافساتالجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة أمم افريقيا والمقامة بالمغرب.

وحرص فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم على عبد اجتماع عاجل مع وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي لوضع النقاط على الحروف بشأن الأداء الفني ” الذي ظهر به “أسود الأطلس” في ثاني جولات دور المجموعات.

وشهد الاجتماع استفسارًا مباشرً من لقجع للركراكي حول اختياراته التقنية وتغييراته خلال المباراة، والتي يرى الكثير منالمتابعين أنها كلفت المنتخب نقطتين.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الجامعة الملكية على توفير الأجواء المثالية وتصحيح الاختلالات بشكل فوري قبلالدخول في الأطوار الإقصائية.

ورغم أن المنتخب المغربي لا يزال يتربع على صدارة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، إلا أن حالة من عدم الرضا تسود داخل الجامعة المغربية