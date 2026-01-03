خوف مغربي من تكرار سيناريو القاهرة بأمم أفريقيا

يخشي المنتخب المغربي من تكرار سيناريو فقدان بطولة أمم افريقيا حين يواجه نظيره التنزاني في دور الــ16 لبطولة أمم افريقيا غدا الأحد.

وسيكون منتخب المغرب مطالبا بالفوز في المباراة، التي تقام على ملعب (مولاي عبدالله) بالعاصمة الرباط، على نظيره التنزاني، الذي يسجل ظهوره الأول في مرحلة خروج المغلوب بكأس أمم أفريقيا، عقب تواجده ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول للبطولة.

ويعتبر هذا هو اللقاء الثاني بين المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية، بعد لقائهما في دور المجموعات بالنسخة الماضية عام 2023، في كوت ديفوار، والذي شهد فوز المغرب 3 / صفر، ليتصدر ترتيب مجموعته التي تذيلها المنتخب التنزاني.

وبشكل عام، التقى الفريقان ثماني مرات في جميع المسابقات، حيث حقق المغرب 7 انتصارات، بما في ذلك آخر 5 مباريات بينهما، مقابل فوز وحيد فقط لتنزانيا، ولم تشهد أي من المواجهات السابقة تعادلاً بينهما.

وتمكن منتخب المغرب من التسجيل في جميع المباريات الثماني السابقة، في حين فشل منتخب تنزانيا في هز الشباك خلال آخر أربع مباريات جمعته بـ(أسود الأطلس).

وكان فوز تنزانيا الوحيد على المغرب في تصفيات كأس العالم 2014، حينما انتصر 3 / 1 على ملعبه في 24 مارس 2013 في دار السلام، قبل أن يفوز المغرب 2 / 1 في مباراة الإياب التي أقيمت في يونيو من ذات العام، إلا أن أياً من المنتخبين لم يتأهل للمونديال الذي أقيم في البرازيل آنذاك.

وكان المنتخبان قد التقيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث فاز المغرب 2 / صفر ذهابا خارج ملعبه في نوفمبر 2023، قبل أن ينتصر بالنتيجة ذاتها في لقاء الإياب، الذي جرى بمدينة وجدة المغربية في مارس الماضي، ليشق فريق المدرب الوطني وليد الركراكي طريقه بنجاح نحو الصعود لكأس العالم المقبل.

وتعتبر هذه هي المرة الرابعة التي يتأهل فيها المغرب لدور الـ16 بأمم أفريقيا، حيث ظهر هذا الدور للنور لأول مرة في نسخة المسابقة عام 2019 بمصر، التي شهدت زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة من 16 إلى 24 فريقا.

واجتاز منتخب المغرب دور الـ16 مرة وحيدة فقط في نسخة عام 2021 بالكاميرون عقب فوزه على مالاوي، غير أنه فشل في عبور هذا الدور خلال نسختي 2019 و2023، بعد خسارته أمام بنين وجنوب أفريقيا على الترتيب.

ويأمل منتخب المغرب في بلوغ دور الثمانية بالبطولة للمرة الخامسة في تاريخه، بعد نسخ 1998، 2004، 2017، 2021، حيث يرغب الفريق في إنهاء سوء الحظ الذي لازمه في آخر مباراتين خاضهما بالأدوار الإقصائية، حينما خسر 1 / 2 أمام مصر بدور الثمانية للبطولة عام 2021، وصفر / 2 أمام جنوب أفريقيا بدور الـ16 نسخة المسابقة الماضية بكوت ديفوار.

وكان فوز المغرب 2 / 1 على مالاوي في نسخة عام 2021 هو الانتصار الوحيد للفريق في آخر خمس مباريات إقصائية بأمم أفريقيا.



