كأس العالم في مصر.. اتحاد الكرة يوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي

تقدم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي (فيفا)، ومجلس إدارة الاتحاد، والأمين العام، وجميع العاملين بالاتحاد، بخالص الشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المستمر والمتواصل للكرة المصرية، وحرصه الدائم على النهوض بالمنظومة الرياضية.

ويُعرب الاتحاد عن بالغ تقديره لاستقبال الرئيس لوفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يزور مصر ضمن المحطة الثانية للجولة الترويجية لكأس العالم 2026، والمقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا خلال شهر يونيو 2026.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذا الاهتمام الرئاسي يعكس المكانة المرموقة لمصر على المستويين القاري والدولي، ويدعم جهود تطوير كرة القدم المصرية وتعزيز حضورها العالمي.