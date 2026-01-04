سولاف درويش: القوى العاملة والصحة والتعليم على رأس أولوياتي.. والرئيس السيسي داعم أساسي لحقوق العمال

قالت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب، إن ملفات القوى العاملة والصحة والتعليم تأتي على رأس أولوياتها خلال الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، انطلاقًا من إيمانها بأن الاستثمار الحقيقي في الإنسان المصري هو الركيزة الأساسية لبناء الدولة الحديثة وتحقيق التنمية الشاملة.



وأضافت عضو مجلس النواب، خلال استلامها كارنيه عضوية البرلمان اليوم، أن المرحلة المقبلة تتطلب تشريعات فاعلة ورقابة جادة تضمن تحسين أوضاع العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب الارتقاء بمنظومتي الصحة والتعليم بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.



وأكدت النائبة سولاف درويش أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا بملف العمال، وهو ما انعكس بوضوح في التوجيهات الرئاسية المستمرة بدعم حقوقهم، وتحسين الأجور، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، فضلًا عن إطلاق المبادرات القومية التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة وبناء الإنسان المصري على أسس علمية وصحية سليمة.

وشددت على عزمها العمل تحت قبة البرلمان بروح المسؤولية والتعاون مع الحكومة ومختلف الجهات المعنية، من أجل ترجمة هذه الرؤية إلى تشريعات وسياسات فعّالة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتحقق التوازن بين حقوق العامل ومتطلبات التنمية والإنتاج.