كارنية البرلمان وبداية الأولويات.. نواب يؤكدون: الإسكان وخدمة المواطن والتنمية على رأس الأجندة التشريعية

بدأ عدد من أعضاء مجلس النواب تسلُّم كارنيهات العضوية، معلنين ملامح أولوياتهم تحت القبة، في مقدمتها ملفات الإسكان، وخدمة المواطن البسيط، والتنمية الاقتصادية والزراعية، في تأكيد على توجه برلماني داعم لخطط الدولة خلال المرحلة المقبلة، مع انطلاق الفصل التشريعي الجديد

وأكد أحمد الخشن، عقب تسلمه كارنيه البرلمان، أن ملف الإسكان يشهد في المرحلة الحالية طفرة ملموسة، تعكس توجه الدولة لتوفير سكن ملائم لمختلف الفئات، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، مشددًا على أن المتابعة البرلمانية ستتواصل لضمان جودة التنفيذ ووصول الوحدات لمستحقيها.

وفي السياق ذاته، شدد محمد الكومي على أن مشكلات المواطن البسيط تأتي في صدارة اهتماماته خلال الفصل التشريعي الثالث، مؤكدًا أن التنسيق بين البرلمان والحكومة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مطالب الشارع، في ظل ما تشهده البلاد من مشروعات قومية ساهمت في تحسين مستوى الخدمات.

من جانبه، أعلن أشرف مرزوق أن ملفات الإسكان والاستثمار والصناعة تتصدر أولوياته التشريعية، معتبرًا أن المشروعات القومية تمثل قاطرة التنمية الشاملة، وتدعم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل حقيقية، مؤكدًا أهمية إصدار تشريعات محفزة للاستثمار وتوطين الصناعة.

كما أكد طاهر الأزهري، عقب تسلمه كارنيه العضوية، أن العمل البرلماني تكليف ومسؤولية وطنية، مشيرًا إلى حرصه على نقل مطالب المواطنين والتعبير عن قضاياهم، والمشاركة في صياغة تشريعات تواكب احتياجات الشارع المصري.

وفي ملف الزراعة، أوضح هشام الحصري أن تعديل قانوني الزراعة والتعاونيات يأتي ضمن أولوياته خلال الفصل التشريعي الجديد، مشيرًا إلى الطفرة التي شهدها القطاع الزراعي بدعم القيادة السياسية، وضرورة استمرار التنسيق بين البرلمان والحكومة لدعم الفلاح وزيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.

