النائب هشام الحصرى: تعديل قانونى الزراعة والتعاونيات ضمن أولوياتى

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب وأمين الزراعة والرى بحزب “مستقبل وطن”، إن قطاع الزراعة في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب رؤية واهتمام القيادة السياسية بذلك الملف باعتباره جزءا رئيسيا من الأمن القومي للبلاد.

جاء ذلك في تصريحات له اليوم، الأحد، خلال حفل استقبال الأعضاء الفائزين في انتخابات مجلس النواب 2025، بمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة لاستخراج كارنيه العضوية بالفصل التشريعى الثالث.

زيادة الرقعة الزراعية إلى نحو 10.3 مليون فدان

وأضاف الحصرى أن ذلك الاهتمام كان له مردود إيجابي علي زيادة الرقعة الزراعية إلى نحو 10.3 مليون فدان ومتوقع بلوغها 13.5 مليون فدان نهاية العام، وبالتالي زيادة حجم الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل وزيادة حجم الصادرات الزراعية لتتجاوز 9 ملايين طن.

وردا على سؤال بشأن رغبته في الترشح لتولي رئاسة لجنة الزراعة والرى بالفصل التشريعى الثالث، قال الحصرى إن ذلك الأمر سيتم التنسيق بشأنه من خلال حزبه الذى ينتمى إليه وهو حزب مستقبل وطن، الذى سيختار مرشحيه في انتخابات تشكيلات هيئات مكاتب اللجان النوعية، وإنه سيكون ملتزما برؤية حزبه في تلك الانتخابات.

وأوضح الحصرى أن أداء النائب لا يتوقف عند منصب ما، ولكنه يؤدى واجبه ودوره الوطنى والدستورى في كل الحالات سواء كان ضمن تشكيلات هيئات مكاتب اللجان النوعية أو عضوا بها، فالعمل البرلمانى مكمل لبعضه البعض، ولا بد أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين البرلمان والحكومة لخدمة الوطن والمواطن في النهاية.

وأشار إلى أنه سيواصل دوره في تبنى جميع قضايا ملف الزراعة والعقبات التى تواجه الفلاح، سواء في ملف الأسمدة أو مستلزمات الإنتاج وأسعار المحاصيل وأيضا فيما يتعلق بملف الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وغيرها من التحديات التى تواجه القطاع الزراعي بما يساعد علي زيادة حجم الإنتاج في النهاية واستكمال خطة الدولة في ذلك القطاع.

وذكر أن من أبرز القضايا التى سيواصل الاهتمام بها، وتعد ضمن أولوياته، هى تعديل قانونى الزراعة والتعاونيات الزراعية بما يتماشى مع التغييرات العالمية، ويحقق استفادة جيدة من الجمعيات التعاونية لدعم الفلاح وتوفير جميع المستلزمات الزراعية له وتسويق منتجاته ومساعدته في تحقيق هامش ربح مناسب.