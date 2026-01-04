قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
رئيس الجبهة الوطنية: ندخل البرلمان ببرنامج واقعي وخطط زمنية لدعم الدولة وتمثيل الشارع المصري
برلمان

الشرقاوي عقب استلام كارنيه النواب: المواطن في قلب التشريع وبناء الجمهورية الجديدة هدفنا

النائب أحمد جابر الشرقاوي
النائب أحمد جابر الشرقاوي
فريدة محمد

أكد النائب أحمد جابر الشرقاوي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية، عقب استلامه كارنيه عضوية مجلس النواب ضمن إجراءات بدء الفصل التشريعي 2026–2031، أن عضوية المجلس تمثل مسؤولية وطنية قبل أن تكون موقعًا تشريفيًا، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملًا جادًا يضع المواطن في قلب السياسات العامة والتشريعات.


وأوضح الشرقاوي أن مجلس النواب يُعد حجر الزاوية في البناء التشريعي والرقابي للدولة، وداعمًا رئيسيًا لمسار الجمهورية الجديدة، القائمة على الشراكة بين الدولة والمجتمع، وتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.


وقال في تصريح له عقب استلام بطاقة العضوية:
"نبدأ اليوم مرحلة جديدة من العمل الوطني، نتحمل فيها أمانة تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم. مجلس النواب ليس ساحة للخطابة، بل مؤسسة للعمل والتشريع وصناعة القرار بما يخدم استقرار الدولة ويلبي تطلعات الشارع المصري."
وأضاف أن أولوياته خلال الفترة المقبلة ستتركز على ملفات تمس الحياة اليومية للمواطنين، وفي مقدمتها تحسين مستوى الخدمات، دعم الاقتصاد الوطني، تعزيز مناخ الاستثمار، وتمكين الشباب، إلى جانب دعم التشريعات التي تواكب متطلبات التنمية الحديثة.


وشدد النائب أحمد جابر الشرقاوي على أن أداءه البرلماني سيقوم على التواصل الدائم مع المواطنين، والاستماع لمشكلاتهم على أرض الواقع، والعمل على معالجتها بشكل مؤسسي، مؤكدًا حرصه على أن يكون نائبًا قريبًا من الشارع ومعبّرًا حقيقيًا عن همومه.
كما أكد على أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة، وأن مجلس النواب سيكون شريكًا فاعلًا في استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

الشرقاوي استلام كارنيه النواب قلب التشريع بناء الجمهورية الجديدة

