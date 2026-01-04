قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي يثمن دعوة السعودية لحوار جنوبي شامل

فرج البحسني
فرج البحسني
القسم الخارجي

ثمن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن وعضو مجلس القيادة، فرج البحسني، الدعوة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية برعاية حوار جنوبي شامل يهدف إلى البحث عن حلول عادلة ومنصفة للقضية الجنوبية.

وقال البحسني في تدوينة له على منصة "إكس": "نعتبر هذه الدعوة امتدادًا للعلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين اليمن والمملكة، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة وتحدياتها، وتعكس حرص المملكة الصادق على استقرار البلاد".

وأضاف البحسني أنه يأمل أن يسفر هذا الحوار عن حلول عادلة تلبي تطلعات أبناء الجنوب المشروعة، وتؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والسلام في المنطقة.

واختتم البحسني تدوينته بتوجيه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، مشيدًا بجهودهم المستمرة في رأب الصدع ودعمهم للقضايا اليمنية العادلة.

العليمي يدعو الانتقالي إلى الحوار

وفي وقت سابق، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الالتزام بنهج الحوار، مطالبًا بإنهاء كافة الإجراءات الأحادية في جميع المحافظات، بما يسهم في تعزيز التوافق الوطني والحفاظ على وحدة الصف.

وأكد العليمي أن مجلس القيادة لن يتهاون مع أي ممارسات تمس بالمصالح الوطنية أو تهدد أمن دول الجوار، مشددًا على ضرورة تغليب المصلحة العامة والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.

وثمن رئيس مجلس القيادة جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وما يبذله من مساعٍ مخلصة لخفض التصعيد ودعم الاستقرار، معربًا عن شكره للمملكة لقبولها طلب استضافة مؤتمر الحوار الشامل حول القضية الجنوبية.

وأشار العليمي إلى أن الموقف السعودي المسؤول يعكس حرص قيادة المملكة على دعم اليمن وأمنه، مؤكدًا أن الاستجابة السعودية تجسد الدور المستمر للمملكة في رعاية التوافقات الوطنية وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق السلام الشامل.

واختتم بالتأكيد على أن مؤتمر الحوار المرتقب يمثل فرصة مهمة لإعادة بناء الثقة والانطلاق نحو حلول عادلة ومستدامة تلبي تطلعات اليمنيين.

اليمن فرج البحسني السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز

