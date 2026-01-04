أعضاء النواب يستخرجون الكارنيهات من مقر البرلمان بالعاصمة الجديدة| صور

بدأت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، في استقبال النواب المعلن فوزهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في انتخابات مجلس النواب 2026/ 2031 بنظامي الفردي والقائمة؛ لاستخراج كارنيهات العضوية بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الجديدة.

استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة

وتستقبل الأمانة العامة لمجلس النواب اليوم بمقر البرلمان بالعاصمة الجديدة الأعضاء الجدد عن محافظات (القاهرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية) المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة.

الإثنين 5 يناير 2026 استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (الغربية- كفر الشيخ- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- الوادي الجديد- سوهاج)

والثلاثاء 6 يناير 2026 استقبال النواب المعلن فوزهم بنظامي الفردي والقائمة عن محافظات: (قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر- الشرقية- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء- الإسكندرية- البحيرة- مطروح).