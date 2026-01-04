قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
على خلفية التطورات الجيوسياسية.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة جرت في أجواء من الالتزام والانضباط
الوزراء: توقعات بتعزيز الاقتصاد لمكانته ضمن الأسواق الناشئة في 2026 مع تحسين توليد فرص العمل
الوطنية للانتخابات: فوز المرشحين حازم حمادي ودياب هريدي بالدائرة الأولى سوهاج
وزير الخارجية لنظيره العُماني: خفض التصعيد مدخل أساسي لحل الأزمة في اليمن
البترول: توقيع مُذكرة تفاهم بين مصر وقطر في الطاقة والغاز
الوطنية للانتخابات: فوز عصام العمدة وأحمد جودة وعلى معوض بالفتح أسيوط
الوطنية للانتخابات: فوز يوسف الشاذلي وعلاء جاب الله في أبشواى بالفيوم
عاصفة فرانسيس تهدد منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا | ماذا يحدث؟
للتهنئة بالعيد.. قداسة البابا يستقبل مجلس القضاء الأعلى والنائب العام | صور
الوطنية للانتخابات : فوز وليد المليجي بمقعد إمبابة في الجيزة
مصدر أمني: أي محاولة لتعكير صفو المشهد الانتخابي ستقابل بكل حسم وفقاً للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا بولا يستقبل عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بالإسماعيلية للتهنئة بعيد الميلاد

التهنئة بعيد الميلاد المجيد
التهنئة بعيد الميلاد المجيد
ميرنا رزق

استقبل نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، النائب موسى خالد، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بالإسماعيلية، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، برفقه النائب سيد عبد الجليل، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر المطرانية.

ورحب نيافة الأنبا بولا بالضيوف، مؤكدًا أن هذه المناسبة المجيدة هي ترسيخ لتعزيز قيم الوحدة الوطنية، ومعاني المحبة، والتآخي بين أبناء الوطن.

من جانبه، قال النائب موسى خالد: “كان لي عظيم الشرف بلقاء نيافة الأنبا بولا، بحضور عدد من الآباء الكهنة”، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تؤكد عمق العلاقات الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري، وتجسد قيم التعايش، والمحبة التي تميّز نسيج هذا الوطن.

الأنبا بولا شفيق الكاثوليك مجلس النواب الميلاد عيد الميلاد الكهنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

الذهب

سعر عيار 24 اليوم الأحد 4-1-2026

ترشيحاتنا

قاتلة أطفال دلجا

تأييد قرار إحالة أوراق المتهمة بقتـ.ل صغار دلجا وزوجها إلى المفتي

الضحية

أدهم دفع حياته دفاعا عن صديقه.. تفاصيل مقـ.تل عامل دليفري بالمنيرة الغربية| صور

الواقعة

منعته من الغش.. إخلاء سبيل طالب ووالدته تعديا على معلمة بسلاح أبيض بأكتوبر

بالصور

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الأمراض

القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض
القهوة تعمل على الوقاية من هذه الامراض

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد