الأنبا بولا يستقبل عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بالإسماعيلية للتهنئة بعيد الميلاد

استقبل نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، النائب موسى خالد، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بالإسماعيلية، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية، برفقه النائب سيد عبد الجليل، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر المطرانية.

ورحب نيافة الأنبا بولا بالضيوف، مؤكدًا أن هذه المناسبة المجيدة هي ترسيخ لتعزيز قيم الوحدة الوطنية، ومعاني المحبة، والتآخي بين أبناء الوطن.

من جانبه، قال النائب موسى خالد: “كان لي عظيم الشرف بلقاء نيافة الأنبا بولا، بحضور عدد من الآباء الكهنة”، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تؤكد عمق العلاقات الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري، وتجسد قيم التعايش، والمحبة التي تميّز نسيج هذا الوطن.