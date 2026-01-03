وزير العدل يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

أ ش أ

قدم وزير العدل المستشار عدنان فنجري، التهنئة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأعرب وزير العدل عن خالص تهانيه للبابا تواضروس وجميع الأخوة الأقباط، مؤكدًا تقديره للدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به الكنيسة المصرية العريقة.

وأشار المستشار عدنان فنجري إلى أن أبناء الوطن نسيج واحد تجمعهم روابط المحبة والتآخي عبر التاريخ، متمنيًا لمصر دوام الأمن والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدوره، أعرب البابا تواضروس الثاني عن خالص شكره وتقديره لتلك الزيارة التي تجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع أبناء الوطن الواحد، وتعكس روح المحبة بين المصريين جميعًا.