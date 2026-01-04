برلماني: تطوير السوق العقاري ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني

أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن السوق العقاري يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، كونه يمثل أهم أحد محركات الاستثمار.

و أشار" يحيي" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد" إلى أن نمو القطاع العقاري يسهم في تحفيز حركة الاستثمارات ، مشددا على ضرورة تنظيم السوق وفرض ضوابط صارمة لضمان استقراره، وحماية حقوق المستثمرين، بما يعزز دوره الفعال في دعم الاقتصاد.



جاء ذلك بعد أن ، تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما يشهده السوق العقاري المصري حاليًا من ممارسات وتجاوزات خطيرة تمس حقوق المواطنين وتهدد استقرار أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة.